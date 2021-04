Luksusmatkailuautojen valmistajan puoli-integroitu malli poikkeaa massasta.

Ilta-Sanomat julkaisee matkailuautoarvion uusintana. Ensimmäisen kerran kirjoitus julkaistiin 22. elokuuta 2020.

Vuodesta 1981 alkaen matkailuautoja tehnyt Niesmann+Bischoff (N+B) lukeutuu nykyään saksalaisten premium-matkailuautovalmistajien harvalukuiseen joukkoon. Mallivuodelle 2017 se laajensi tarjontaansa esittelemällä linja-automaisten ja täysintegroitujen Flair- ja Arto-mallisarjojensa rinnalle ensimmäisen puoli-integroidun mallinsa.

Puoli-integroidussa autossa on täysintegroiduista poiketen ajoneuvon alustavalmistajan ohjaamo, mutta innovatiivisen ja kaunislinjaisen Smove-mallin kohdalla Fiat Ducaton piirteet on saatu hukutettua poikkeuksellisen hyvin. Katon reunat kaartuvat voimakkaasti sivuille, eikä tuulilasin ja katon saumakohdassa ole ilmavirtauksia häiritseviä pokkauksia.

Pitkittäissohviin saa lisärahalla sohvalaatikosta esiin käännettävät pilotti-istuimet.­

Smove toi N+B:n aiempaa matalampaan koko- ja hintaluokkaan. N+B halusi testata, miten luksus myy pienemmässä kokoluokassa. Menekki on ollut niin suuri, että tuotannon lisäyksestä huolimatta kysyntä ylittää koko ajan tarjonnan. Päivässä valmistuu pari Smovea, eikä tuotantotahtia nosteta – pitäähän premium-tuotteita odotella!

Neljästä pohjaratkaisusta kahdessa 6,93-metrisessä mallissa (6.9 Q ja 6.9 B) on takana poikittainen parivuodearkku, kun taas 7,43-metriset 7.4 E ja 7.4 B ovat pitkittäisvuoteellisia. Mallien lähtöhintaskaala on 90 000– 95 300 euroa.

Premium-luokan matkailuautoa varustellaan yleensä melkoisesti, joten todellinen myyntihinta karkaa kauas perushinnasta. 7.4 E -mallia olleessa koeajoautossa oli mukana lähes kaikki mahdollinen. Niinpä sen lisävarusteiden hinta oli edullisemman matkailuauton luokkaa eli lähes 55 000 euroa. Auton kokonaishinta nousi ilman 1 490 euron toimituskuluja 149 080 euroon.

Koeajettu 7.4 E ja 6.9 Q ovat vakiona kahden hengen autoja, mutta näiden mallien pitkittäissohviin saa turvavyölliset istuimet 1 920 eurolla. Lisäistuinten tukeva runkorakenne nostaa auton massaa niin paljon, että niitä ei saa B-kortilla ajettavaan versioon.

Makuuhuone on tyylikäs. Korkean takatallin vuoksi vuode on korkealla ja istumakorkeutta aavistuksen niukasti.­

Pieneen tilaan paketoitavien korkeanojaisten lisäpenkkien noja ei ole kaksinen, mutta 3-pistevyöllä varustetun penkin kippaussäätö helpottaa kohtuullisen istuma-asennon löytämistä. Matkustajapaikat ovat niin sivussa, että edessä olevat penkit eivät haittaa maisemien katselemista tuulilasin läpi. Ohjaamon ja korin saumakohta on muotoiltu tyylikkäämmin kuin perinteisissä puoli-integroiduissa. Näin on menetetty sen verran tilaa, ettei aikuinen saa pidettyä seinän puoleista jalkaa suorassa.

Wc- ja suihkutilaa voi muunnella moninaisesti.­

Ducaton ohjaamo ja asunto-osa on nivottu hienosti yhteen. Pyöränkoteloiden päällä ja ohjaamon ovien alalaidoissa olevat muovilevikkeet yhdistävät etupuskurin sulavalinjaisesti koriin. Tyylikkäästä ulkonäöstä aiheutuva pieni miinusominaisuus on, että ovien ja luukkujen alas ulottuvien helmojen taakse kertyy kuraa ja loskaa.

Lisävarustelistalla on lukemattomia Smoven ulko- ja sisäilmeeseen vaikuttavia somiste- ja verhoiluvaihtoehtoja. Jopa koko korin saa maalautettua mielivärillään. Maalaus tehdään BMW:llä, ja siitä saa maksaa viisinumeroisen määrän euroja. Kumma kyllä, pitkältä lisävarustelistalta ei kuitenkaan löydy kunnollisia ajovaloja.

Koeajoautossa ollut Ducaton uuden 2,3-litraisen turbodieselin tehokkain versio kuljetti kokonaismassaltaan 4,5 tonniin korotettua autoa kevyesti ja äänettömästi. Siirtyminen 140 hv:n perusmoottorista 178-hevosvoimaiseen nostaa hintaa 4 575 euroa.

Tavallisista puoli-integroiduista poiketen Smovessa on Al-Kon madalletun alustan ja peruslattian välissä metallikehikko, joka jäykistää koria ja synnyttää lämpimän kaksospohjan, mihin on sijoitettu asunto-osan tekniikkaa.

Smoven perässä on ”linermaista” tyyliä. Peruutuskamera kääntyy esiin rekisterikilven yläpuolella olevan logon alta.­

Lisävarusteena myytävä 9-portainen momentinmuunninautomaatti ”kuuluu” Smoven tapaiseen premium-autoon. Smoveen saa myös N+B:n tälle mallivuodelle esittelemän energiaomavaraisuuspaketin (690 euroa), jossa on mm. kaksi sadan ampeeritunnin litiumakkua ja pilviselläkin säällä toimiva aurinkokennojärjestelmä. Paketin ansiosta ajoneuvon riippumattomuus ulkoisesta virtalähteestä nousee päivillä.

Matkailuautoille tyypilliset korkeaselkänojaiset pilotti-istuimet eivät sovi kaikille vartalotyypeille. Koeajoauton lisävarusteisissa istuimissa oli hyvät säädöt, mm. sähkösäätöinen ristiseläntuki, istuinosan pituussäätö ja lämmitys – kyllä, peffagrillit ovat matkailuautoissa harvinaista herkkua! – mutta penkeissä oli lähes muotoilematon istuinosa.

Joka suuntaan liikkuva neliskanttinen lisävarustepöytä on niin iso, että se haittaa hiukan liikkumista. Pöytä laskeutuu teleskooppijalan varassa sohvien tasolle ja muodostaa yhdelle hengelle riittävän tilapäisvuoteen tasaisen pohjan.

Puukantiselta senkiltä näyttävän keittiön oikeanpuoleinen kansilevy kääntyy työtasoksi.­

Asunto-osasta eristetyn takatallin korkeuden (113 cm) huomaa makuuhuoneessa: ylimmältä rapulta on nousua vuoteelle vielä 66 cm, joten istumakorkeutta on vain noin 80 cm. Vasemmalla kyljellä oleva vessa on varustettu tukevalla puuovella, joka on käännettävissä kapeahkon käytävän tukkeeksi.

Mallinimi on johdettu sanoista smart & move, ja yksi Smoven sisätilojen innovaatio on vessa, joka muuntuu helposti koko tilan lattiapinnan kokoiseksi, istumajakkaralla varustetuksi suihkukopiksi: tilan vasemmassa kulmassa oleva lavuaari kääntyy mekaanisesti sängyn päädyn alle, ja vessanpönttö liikkuu sähköllä keittiön alle.