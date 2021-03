Kanadasta kumahtaa: Tällainen on maailman nopein kaksipaikkainen ja kolmipyöräinen sähköauto

Kanadalainen Daymak-yritys sanoo, että sen kaksipaikkainen sähköauto on nopeampi kuin mikään auto maailmassa.

Superlatiiveista voidaan kiistellä, mutta Daymak kertoo luomuksensa kiihtyvän nollasta sataan (0–60 mph eli 96,5 metriin) 1,8 sekunnissa – päihittää siis Tesla Roadsterin 1,9 sekunnin kellotuksen.

Onko Daymakin mitattu nopeus täysin verrannollinen superautojen nopeuksiin, sillä Spiritius-nimiseksi ristityssä autossa on vain kolme pyörää.

Daymak on yrittänyt aiemminkin sekoittaa sähköautomarkkinoita muun muassa aurinkoenergialla toimivilla maastoajureilla ja täysin sähköisillä mönkijöillä.

Tätä kolmipyöräistä kehitetään joukkorahoituskampanjalla. Joukkorahoitussivun kuvauksen mukaan Daymak väittää, että kaksipaikkainen Spiritius kulkee kuin karting-auto. Sen on määrä tulla myyntiin vuonna 2023. Yritys toivoo saavansa 50 000 ennakkotilausta ajoneuvosta.

Daymak Spiritiusista on kaksi versiota: Ultimate-mallin aloitushinta on alle 130 000 euroa ja Deluxe-version 17 000 euroa. Jos hinnoissa on eroa, niin sitä on myös suorituskyvyssä. Ultimate tarjoaa 480 kilometrin toimintamatkan (hetkellisellä huippunopeudella 209 km/h), kun taas Deluxella köröttelee yhden latauksen turvin 300 kilometriä (huippunopeus 137 km/h).

Lähteet: Luxurylaunches, Electrek.