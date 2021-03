Ikääntyvät sähköautot sekoittavat jo tilannetta autokorjaamoissa – ”voi olla hankala erottaa huhuja faktoista”

Osa korjaamoalasta vasta heräilee sähköautoihin. Paras ja selkein tilanne on ainakin toistaiseksi merkkikorjaamoilla.

Vaikka Suomen sähköautokanta on ikärakenteellisesti melko uutta, vanhenee se samaa tahtia kuin muukin autokalusto.­

Sähkö- ja hybridiautojen määrä Suomen ajoneuvokannassa kasvaa kiihtyvällä vauhdilla.

Autoalalla tämä tarkoittaa sitä, että niin autoliikkeet kuin korjaamotkin palvelevat yhä useammin sähköajoneuvolla ajavaa tai sellaisen hankkimista harkitsevaa asiakasta.

– Tarve sähköalan koulutuksille on suuri, ja se on kasvanut viime vuosina eksponentiaalisesti sähköajoneuvokannan kasvun mukana, kertoo johtaja Frans Malmari Diagno Finland Oy:ltä.

Malmari toimii oman toimensa ohella myös Autoalan Keskusliiton sähköautotyöryhmän jäsenenä.

– On myös huomattavan paljon korjaamoita, jotka eivät ole valmistautuneet sähköajoneuvojen korjaamiseen. Osalla mekaanikoista osaaminen on erinomaisella tasolla ja joillakin sitä ei sähkö- ja hybridiautojen tekniikan osalta vielä juuri ole. Hajonta niin myynnissä kuin korjaamoillakin on vielä suurta, Malmari toteaa.

Valtuutetuissa merkkikorjaamoissa on oltava autonvalmistajan vaatimusten mukainen osaaminen, kun suurella osalla autonvalmistajia on jo sähkö- tai hybridiajoneuvoja mallistossaan.

– Näissä korjaamoissa osaaminen on varmasti hyvällä tasolla. Merkistä riippumaton korjaamosektori, mukaan luettuna vauriokorjaamot, alkavat vasta herätä aiheeseen.

Malmarin mukaan haasteita tulee enenevissä määrin vastaan, kun sähköajoneuvokanta ikääntyy.

– Tällöin ajoneuvoissa alkaa ilmenemään korjattavaa, jota ei ehkä olla vielä osattu huomioida. Korjaustöitä saatetaan joutua tekemään korjaamossa, jossa ei ole kaikkia tarvittavia välineitä valmistajan ohjeiden noudattamiseksi, jolloin joudutaan soveltamaan enemmän tai vähemmän.

– Oleellista on hyvä pohjaosaaminen sähkötekniikan perusteiden hallinnassa ja sen jälkeen sähköajoneuvotekniikan osaamisen syventäminen, jotta ymmärretään mitä ollaan tekemässä, osataan sopeuttaa omaa toimintaa tilannetta vastaavalla tavalla ja vältytään vaaratilanteilta.