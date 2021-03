Fiat Tipon uusi yritys: Tällainen on tuoreutettu kohtuuhintainen perhefarmari

Fiat Tipon tuore farkkuversio on pätevä perusperheauto.

PALUU Kevyesti tuoreutettu Tipo saapuu Suomeen kevään korvalla. Maltillinen hinnoittelu on yksi tärkeimmistä auton valteista.­

Fiat on esitellyt viime vuosina perin kitsaasti uutuuksia, ja mallikirjo on nojannut vahvasti lähinnä vain retroilevan, mutta jo elämää nähneen 500-mallin ja sen eri variaatioiden varaan. Ehkäpä juuri siitä syystä Fiatin myynnillinen menestys Suomessa on ollut viime aikoina vain vaimea kaiku menneiltä vuosilta.

Jotta merkki lähtisi uuteen nousuun, tarvitaan uutta verta. Sitä tarjoavat keväällä Suomessa nähtävä 500:n sähköversio ja kompakti perusperheauto Tipo, joka palaa Suomen myyntiohjelmaan.

Tipo on sopivasti saanut tälle vuodelle kevyen tuoreutuksen, jossa merkittävin uudistus on entistä röyhkeämpi keulamaski. Fiat on kirjailtu keulalle niin isoin kirjaimin, että varmasi näkyy, ja miksipä ei, sillä Roberto Gioliton kynäilemä Tipo on edelleen ihan mukiinmenevä ilmestys ja tavanomaisen siisti peli.

Farmari-Tipo on reilusti hatchback-mallia pidempi. Korin muodot ovat mittasuhteiltaan mallillaan.­

Tipoahan on yritetty uittaa Suomen markkinoille ennenkin, mutta myyntimenestys on jäänyt vaisuksi. Syy ei kuitenkaan ole välttämättä ollut autossa, vaan muissa tekijöissä. Uuden maahantuojan johdolla tarjolle uudesta Tiposta tulevat hatchback ja farkku, joista koeajoimme jälkimmäisen.

Jotakin mukavan rentoa yleisfiilistä Tipossa on, sillä auto vaikuttaa mutkattoman nuorekkaalta, vaikka malli-ikää alkaa jo olla. Ehkä juju on siinä, ettei Fiat yritä liikaa, vaan on rehdisti tunteisiin vetoava italialaistuote.

Ohjaamo on käytännöllinen ja toimiva. Etuistuimien reisituki saattaa tosin jäädä monelle lyhyeksi.­

Suurempi saatavilla oleva keskidiginäyttö on seitsemäntuumainen. Jotkin merkkivalot saisivat olla suurempia.­

Sisällä vallitsee sama yllätyksetön perusauton tunnelma. Tilaa on edessä riittävästi, ja taaksekin voi istuttaa aikuisia matkustamaan pidempiäkin matkoja huoletta. Takaovet avautuvat todella laajalti, melkein suoraan kulmaan – erinomainen ominaisuus perheellisille, joilla on pieniä lapsia. Takapenkin käytettävyys on esimerkiksi turvaistuimia ja arjen pyöritystä ajatellen kunnossa.

Kosketusnäyttö on seitsemäntuumainen. Käyttöliittymä ei edusta ilmiasultaan viimeisintä huutoa, mutta hoitaa kuitenkin hommansa.­

Edessä istuinten istuinosa saisi kyllä olla pidempi tai reisituki säädettävä. Apukuskin puolelta puuttuu istuimen korkeussäätö. Laadullinen yleisilme on silti asiallinen, mutta niin sanottua kovamuovia on käytetty reippaasti ovissa ja kojelaudassa.

Moottori, se autossa olla pitää. Tai ainakin pitäisi olla, tulee mieleen, kun seisoo tyhjäkäyntiä käyvän Tipon vieressä – niin hiljaista ja sivistynyttä on litraisen Firefly-moottorin elämä.

Tipo SW:n tavaratila (550 litraa) on kooltaan ja malliltaan kilpailukykyinen.­

Kolmemukisen pörpöttimen lisäksi muita vaihtoehtoja ei ole. Perustaltaan se on pirteä sadalla pollellaan, mutta käytännön alavääntöä puuttuu. Voimaa alkaa olla tuntuvasti vasta käyntinopeudesta 2 000 rpm alkaen, eli viisiportaista manuaalia saa kepittää ahkeraan. Kuudes vaihde saattaisi olla paikallaan. Automaattiversio on luvassa valikoimaan kesän jälkeen.

Päästelimme uudella Tipolla Suomen teillä pitkät siivut, yhteensä noin 1 200 kilometriä. Ajo tapahtui enimmäkseen hyvävauhtisena matka-ajona ja kolmen hengen kuormalla matkatavaroineen. Matkaan sisältyi myös kaupunki- ja moottoritieajoa. Alla pyörivät nastattomat talvirenkaat. Keli oli liukas.

Näillä asetuksilla kulutus asettui 6,1 litraan satasella, kun keskinopeus oli 66 km/h. Tulos on hyvin linjassa virallisen lukeman kanssa, ja kesällä Tipolla pääsee varmasti matka-ajossa mataliin, vitosella alkaviin kulutuslukemiin.

Takaistuimella on kompaktille autolle tyypillisesti kompaktit tilat.­

Tipo on miellyttävän hiljainen nopeuteen 80 km/h asti, eikä sisäajomelultaan ollenkaan pöllömpi edes satasen vauhdissa. Sen sijaan ohjaustuntuma on keskialueella omituisen häilyvä, jopa hieman epämääräisesti muljahteleva. Tästä seuraa, että suorilla tieosuuksilla ajosuuntaa saa korjailla tämän tästä. Se voi tuntua rasittavalta. Nurkkapyörittely on kuitenkin sujuvaa.

Tipon jousitus on kelvollisesti toteutettu, eli ei liian kovaksi viritetty, mutta kuitenkin neljä aikuistakin kunnialla kantavaksi. Tässä suhteessa auto yllättää myönteisesti: matkustuskokemus on hintaluokassaan varsin sivistynyt kokonaisuus. Tässä auttaa osaltaan myös mukautuva tasanopeudensäädin, joka tulee vakiovarusteeksi kaikkiin muihin varustetasoihin paitsi alimpaan perustasoon ja koeajettuun Launch Editioniin.

Mielenkiintoinen havainto oli, että lyhyt kaistanvaihtovilkutus antaa Tipossa viisi vilkutusta, tavallisen kolmen sijaan – ei ollenkaan hassumpi idea. Liitettävyyskin on huomioitu säällisellä tasolla, esimerkiksi omenapuhelinten CarPlay pelitti asiallisesti piuhan välityksellä. Kärry- ja vaunuihmisiä kiinnostavat vetotyöt: Tipo SW:n vetopainot ovat 500 ja 1500 kiloa.

Keulailme on uusi, eikä merkistä voi nyt erehtyä.­

Tipossa saa rahalleen vallan hyvin vastinetta, sillä lähtöhinta on puristettu reiluun 18 000 euroon, eikä farkkukorista tule lisähintaa kuin 600 euroa. Autosta on tulossa myös korotettu ja kuorrutettu Cross-versio, mutta sen hinta nousee jo useita tuhansia korkeammalle. Uusi Tipo esitellään Suomessa huhtikuussa.