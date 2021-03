Autojohtajan näkemyksen mukaan käytettyjen sähköautojen markkinoilla alkaa pian todella kuhista

Suomalainen autokauppa on painokkaasti käytettyjen autojen kauppaa.

Kovasti tapetilla olevien ladattavien hybridien ja täyssähköautojen yleistymistä hidastaa erityisesti se, että kyseisenlaisia autoja on yhä tarjolla käytettynä verrattain vähän.

Asiaa tarkemmin selvittäneen Tori.fi:n mukaan käytettyjen sähköisten autojen ympärillä kuhisee kuitenkin jo voimakkaasti.

– Nyt on tulossa käytettyjen sähköautojen myyjän markkinat. Tämänhetkinen kapea tarjonta on luonnollista, koska sähkö on käyttövoimana yhä tuoreehko ilmiö, mutta kysyntä näyttää olevan ripeässä kasvussa, autojohtaja Jenni Tuomisto sanoo Tori.fi:n lähettämässä tiedotteessa.

Torin autokauppapalvelussa on tällä hetkellä tarjolla yhteensä noin 7200 ladattavaa hybridiä ja täyssähköautoa ja kaikkiaan erilaisten sähköisten autojen osuus on 12,5 prosenttia kaikista Tori Autot -palvelussa myynnissä olevista henkilöautoista.

Tori.fi:n kyselyyn vastanneista liki 60 prosenttia katsoo, että varsinkin täyssähköautojen yleistymisen suurimpana hidasteena onkin yhä hintataso.

Lisäksi 56 prosenttia sanoo hidasteen syyksi akkujen liian lyhyen kantaman.

Hiukan pienempi määrä eli 39 prosenttia taas mainitsee latausverkoston hajanaisuuden.

– Toisaalta vain 14 prosenttia näkee täyssähkökehityksen erityiseksi hidasteeksi tottumuksen bensaan ja dieseliin. Tottumus kun on usein voimakas muutoksen vastavoima, Tuomisto kommentoi.

Autokanta uudistuu Suomessa hitaasti ja maan henkilöautokanta on vanhentunut yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2008 saakka. Henkilöautokannasta reilusti yli puolet eli 59 prosenttia on rekisteröity käyttöön ennen vuotta 2010.