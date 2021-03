Renault panostaa pikkupakettiautoihin – uudesta Kangoosta löytyy erinomainen oivallus

Renault pyrkii kasvattamaan Suomessa osuuttaan pakettiautomarkkinassa kahdella uutuudella, Expressillä ja Kangoolla.

Pakettiautokaupassa Renault on menestynyt varsin hyvin niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Kahden ensimmäisen kuukauden jälkeen se on Suomessa rekisteröintitilastossa kuudentena reilun kuuden prosentin markkinaosuudella. Nälkä on kuitenkin suuri, ja sitä tyydyttämään tulevat täysin uudet Express ja Kangoo.

Renault Expressin ja Kangoon dieselmoottoriset pakettiautoversiot tulevat Suomessa myyntiin kesään mennessä.­

Kuormatilaltaan alle viiden kuutiometrin luokkaan kuuluvasta kaksikosta Renault Express on uusi oikeastaan vain nimeltään. Ranskalaiskonserni on nimittäin päättänyt lopettaa Dacian pakettiautojen myynnin, minkä jälkeen Dokker on ristitty uudelleen. Muotoilumuutosten lisäksi saataville on tullut aiempaa enemmän varusteita.

Uusi Express on tarkoitettu tarkan ”markan” käyttäjille, joille hinta on tärkein valintakriteeri. Niinpä esimerkiksi automaattivaihteistoa ei ole tarjolla, vaan sellaista haluavan on hankittava Renault Kangoo.

Vuodesta 1997 markkinoilla ollut Kangoo on aina tuonut mukanaan oivalluksia, jollaisia ei sen kokoluokassa ole ennen nähty. Kangoo oli ensimmäinen pieni pakettiauto, johon sai liukuoven. Nyt ajatus on viety pykälää pidemmälle ja uutena ideana on Open Sesame by Renault. Oikeassa kyljessä B-pilari on yhdistetty etuoveen, joten kylki aukeaa melkein puolentoista metrin leveydeltä. Toinen uusi keksintö on Easy Inside Rack, joka on kuin sisäpuolinen kattoteline pitkille esineille.

Kangoon ohjaamo on varsin moderni. Saatavilla on paljon kuljettajan työtä helpottavia järjestelmiä pysäköintiavustinta, kuljettajan vireystilan valvontaa ja liikennemerkkien tunnistusta myöten.­

Tavallista Kangoota seuraa puoli metriä pidempi, miltei viisimetrinen Kangoo Maxi. Ensi vuonna valikoima kasvaa Kangoo E-Techillä: tehoa 75 kilowattia, ja 44 kWh:n ajoakku antaa toimintamatkaksi 265 kilometriä. Ensi vuoden antiin kuuluvat myös henkilökuljetuksiin tarkoitetut versiot Kangoosta.

Myynti alkaa dieselmoottorisilla versioilla, joihin tulee pian saataville myös automaattisesti toimiva kaksoiskytkinvaihteisto.