Koronan myötä muuttuneet autoilutavat ja -tarpeet näkyvät autokaupassakin monella eri tavalla.

Autoliikeketju Kamuxin myymäläpäällikkö Arttu Purtanen kertoo huomanneensa, että koronavuoden aikana ihmiset ovat kaivanneet autoltaan entistä enemmän kotimaan matkailuun soveltuvia ominaisuuksia.

Purtasen mukaan asiakkaiden toiveissa ovat nousseet erityisesti ajonaikaiset avustimet, ajovalojen lisäteknologia sekä seisontalämmitys.

– Olen huomannut yleisesti sen, että ihmiset tuntuvat panostavan enemmän itseensä, ja tämän seurauksena he myös tuntuvat kaipaavan yhä enemmän autoonsa varustelua. Nyt on nähtävissä, että erilaiset ajonaikaiset avustimet ovat selkeästi nostaneet arvoaan. Tästä esimerkkinä vaikkapa adaptiivinen vakionopeudensäädin. Totta kai myös suomalaisten suosima Webasto on ollut monella asiakkaalla tarpeiden listalla kärjessä, varsinkin kun kuluva talvi on ollut myös etelässä kylmä ja luminen. Se on nostanut polttoainekäyttöisen lisälämmittimen monen toivelistan kärkeen. Lisäksi autojen valot kehittyvät koko ajan, joten myös valojen teknologia kiinnostaa ostajia.

Yksi varusteista on Purtasen mukaan kuitenkin menettämässä hiljalleen suosiotaan:

– Navigointijärjestelmä on monelle todella tärkeä, mutta monessa tuoreemmassa autossa alkaa jo olla screen mirror / mirror link -ominaisuuksia, joilla saa älypuhelimen yhdistettyä auton näyttöön. Sitä kautta saa osassa autoista myös navigoinnin päälle.

Kehityksen myötä autojen tehdasnavigointijärjestelmille on siis löytynyt korvaava vaihtoehto, eikä tehdasnavia välttämättä koeta enää yhtä pakolliseksi varusteeksi kuin ennen. Purtanen kertoo myös huomanneensa, että asiakkaat tiedostavat jo hyvinkin tarkasti millaisia lisävarusteita toivovat ja ymmärtävät myös niiden vaikutuksen auton arvoon.

– Asiakkaat ovat jatkuvasti tietoisempia lisävarusteista ja varsinkin niiden vaikutuksesta esimerkiksi jälleenmyynnin kannalta. Asiakkaat tuntuvat hyvin tiedostavan, mikä varuste on tärkeä. Varusteiden vaikutuksen huomaa myös selkeästi merkkikohtaisesti: yhdessä automerkissä tietty varuste painaa enemmän kuin toisessa. Tietysti jokaisella on omat mieltymykset, mitä lisävarusteita kukin arvostaa.

Tulevaisuuden osalta autokauppias uskoo lisävarusteiden kysynnän lisääntyvän entisestään:

– Kaikki ajamista avustavat toiminnot tulevat olemaan yhä kysytympiä. Esimerkiksi jo aiemmin esiin nostamani adaptiivinen vakionopeudensäädin ja auto pilot -toiminnot kehittyvät kovasti ja ne koko ajan yleistyvät autoissa. Tämä varmasti on kehityksen ja suosion suunta.