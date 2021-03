Kesärenkaat vaihdetaan autoihin nyt kelin eikä kalenterin mukaan

Kesärenkaat vaihdetaan autoihin nyt tiukkojen päivämäärien sijaan keli- ja tilannekohtaisen harkinnan mukaan, muistuttaa Liikenneturva. Kesärenkaat vaihdetaan tänä keväänä ensi kertaa uuden tieliikennelain aikana.

Uuden lain mukaan talvirenkaita pitää käyttää maaliskuun loppuun, mikäli sää tai keli sitä edellyttää.

– Talvirenkaita voi kuitenkin edelleen käyttää myös muuna aikana, jos keliolosuhteet sitä vaativat. Useimmat autoilijat ovat varmasti käyttäneet kelien mukaista harkintaa jo vanhan lain aikaan talvirengaspakkoajan ulkopuolella. Tärkeintä on huolehtia, että alla on kelin ja siten myös lain edellyttämät renkaat, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen tiedotteessa.

– Kannattaa kuitenkin mieluummin pelata varman päälle kuin vaihtaa kesärenkaisiin liian hätäisesti. Pidemmänkin ajan sääennusteita on syytä seurata ennen vaihto-operaatiota, sillä keväälle tyypilliset vaihtelevat kelit voivat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä tien päällä. Yleisesti ottaen valvonnan merkitys korostuu renkaiden kohdalla, sillä lopulta poliisi määrittelee, milloin keliolosuhteet vielä vaatisivat talvirenkaat, muistuttaa Heiskanen.

Renkaiden kunto on Liikenneturvan mukaan syytä tarkistaa, kun vaihto on ajankohtainen. Jos renkaat ovat huonot, kannattaa suosiolla ostaa uudet, ja jos on itse epävarma, kannattaa vaihto ja kunnon tarkistaminen antaa ammattilaisten käsiin.