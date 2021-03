Polestar 2 Suomeen – kuluttajat pääsevät koeajamaan huhtikuussa

Automerkki Polestar lanseerataan myös Suomessa. Auto on ostettavissa vain merkin verkkosivuilta.

Polestar on ruotsalaisen Volvo Carsin ja kiinalaisen Geely Holdingin vuonna 2017 perustama urheilullisten premium-sähköautojen merkki.

Polestaria on markkinoitu aiemmin kymmenellä markkina-alueella. Suomi on osa merkin ensimmäistä laajentumisvaihetta. Polestar-organisaatiota Suomessa johtava Tommi Luopajärvi uskoo ajoitukseen.

– Sähköautojen määrä lisääntyy Suomessa nopeasti, joten Polestar 2:n saapuminen tänä vuonna on valtava mahdollisuus. Polestar on alan kärjessä ja ajoitus on täydellinen, Luopajärvi sanoo.

Kosketusnäyttö on pystymallinen ja kooltaan 11-tuumainen.­

Kuluttajat pääsevät koeajamaan uutuutta huhtikuun lopussa. Tilauskirjat avautuvat syyskuussa. Polestar 2 -mallin hinta lanseerauksen yhteydessä on 59 900 euroa.

Polestar 2:ssa on kaksi sähkömoottoria, joiden yhteenlaskettu teho on 300 kilowattia (408 hv). Vääntöä löytyy 660 newtonmetriä. 78 kWh:n akkukapasiteetti tarjoaa 470 kilometrin toimintamatkan (WLTP).