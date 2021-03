Koeajossa Hobby 460 DL Ontour – ketterä ja kevyt vaunu uusille karavaanareille

Hobbyn edullisin Ontour-mallisarja kiinnostaa etenkin uusia karavaanareita. Vetoautona testissä oli Subaru Forester e-Boxer Summit.

Hobbyn Ontour-sarjaan kuuluu neljä mallia kahdessa eri kokoluokassa, joiden koripituudet ovat 3,9 ja 4,6–4,7 metriä.

DL-mallissa (4,7 metriä) on suosittu erillisvuodepohjaratkaisu ja sohvaryhmä on vastakkain istuttavaa mallia. Pohjaratkaisu on tuohon tilaan toimivin mahdollinen, sillä parivuode ja U-sohvaryhmä vaatisivat enemmän tilaa.

Takana sijaitsevan sohvaryhmän kummallekin puolelle mahtuu juuri ja juuri kaksi aikuista istumaan, mutta parhaimmillaan sohvaan mahtuu, kun vierekkäin istuu lapsi ja aikuinen. Sohvan tyynyt ovat paksuja ja miedosti muotoiltuja, jotta niistä saadaan pedattua myös vuode kahdelle lapselle tai yhdelle aikuiselle.

Ontourin 460 DL-pohjaratkaisussa takaikkuna on sohvaryhmän ikkuna ja erillisvuoteet ovat vaunun etupäässä.­

Pöytä on iso – niin suuri, että voisi olla hieman pienempikin. Sohvan vieressä on iso televisiotaso, jonka alapuolella on Truman ilmakeskuslämmitin. Tasolla on riittävästi tilaa katseluetäisyyden mukaiselle ruudulle, ja tilaa jää vielä pikkutavaraa varten. Seinätelineen saa 250 eurolla, jos moisen haluaa. Pakollinen se ei ole, jollei halua katsoa ruutua myös makuuhuoneen puolelta. Televisiopaikan yhteydessä on kaksi verkkovirta- ja yksi akkuvirtapistorasia.

Sohvan vieressä oleva ulko-ovi on mukavan leveä. Sen vieressä on Hobbyn tukeva kahva auttamassa sisään kömpimistä. Yksiosaisen oven kehykseen on sisäänrakennettu hyttysverkko.

Vastakkain istuttavat sohvat ovat parhaimmillaan yhdelle aikuiselle ja yhdelle lapselle per puoli. Televisiolle on reilunkokoinen taso Truman lämmittimen yläpuolella.­

Hobbyn oma ohjauspaneeli on oikealla paikallaan oven pielessä. Se näyttää akun ja veden tasojen lisäksi myös lämpötilat ulkona sekä sisällä.

Kaappien välissä sijaitsevat wc-tilat. Talvikäytön mukavuutta lisää lattialämpö ja muhkeat matot.­

Vaunun keskelle sijoitetun keittiön työtila on peräti 107 senttimetrin levyinen. Lieden kolme liekkiä on sijoitettu leveästi, joten käytössä voivat olla myös isot pannut ja kasarit. Lieden sytytin on sisäänrakennettu, kuten kalliimmissakin vaunuissa.

Myös keittiön varustelu on hyvä, sillä sieltä löytyy kaksi pistorasiaa ja Suomi-paketin mukana jopa liesituuletin.

Keittiön säilytystilat riittävät kahden hengen normaaleihin tarpeisiin. Yläkaappeja on kolme. Suuret vetolaatikot sulkeutuvat pehmeästi. Tason alle sijoitettu Dometicin jääkaappi on malliltaan niin sanottu perinteinen.

Uutta, aiempaa mallia isompi roska-astia on sijoitettu ulko-oveen, ja sen koko riittää pariskunnan käyttöön. Keittiötä vastapäätä oleva wc-tila on riittävän kokoinen, eikä turhaa suihkuvarustusta ole. Kolmella seinällä olevat peilit tuovat avaruuden tuntua. Alakaapin lisäksi vessassa on paljon kapeaa kaappi- ja laskutilaa.

Kooltaan ja varustelultaan wc-tila on juuri sopiva kompromissi pieneen vaunuun: yksi pistorasia, pyyhekoukut sekä pieni tuuletusta tehostava kattoluukku kuuluvat mukavuuksiin.

Vasemman vuoteen jalkopäässä on pieni vaatekaappi takeille. Kaappi ei kuitenkaan haittaa hyviä unia.­

Makuuhuoneen kaksi erillistä sänkyä ovat hieman eripituisia. Sillä ei kuitenkaan käytännössä ole merkitystä, sillä lyhyemmän sängyn jalkopäässä on väliverhon tyhjä tila. Vuoteissa on sälepohjat, joustinpatjojen paksuus on 15 senttiä. Unen laadusta ei siis ole tingitty.

Lisävarusteena (360 euroa) on saatavissa mahdollisuus yhdistää vuoteet koko vaunun levyiseksi parisängyksi. Tuolloin päätyhyllyn sisältä vedetään esiin rulopohja, jonka päälle laitetaan irtopatjat. Patjat vievät sen verran paljon tilaa, että ihan turhaan yhdistämismahdollisuutta ei kannata hankkia, mutta pienen lapsen kanssa iso ”siskonpeti” saattaa olla erinomainen ratkaisu.

Pikkutavaroille on hyvin laskutilaa vuoteen päädyssä. Lisäksi yläkaappeja kiertää alahylly, jonka reunassa olisi hyvä paikka tunnelmavalorampille.

Myös makuuhuoneessa on yksi pistorasia sängyn päädyssä. Kattovalon sijaan makuuhuoneen valaistuksesta huolehtivat molempiin kulmiin sijoitetut lukuvalot. Valot ovat himmennettävä mallia, kuten Hobbyissä yleensäkin.

Olohuoneen kattovalolle on kytkin kätevästi myös sängyn päädyssä.

Oikeanpuoleisen vuoteen alle olevaa säilytystilaa voi käyttää vakiovarusteisen ulkoluukun kautta. Varsinaista pystyvaatekaappia ei ole, mutta toisen vuoteen jalkopäässä on valaistu 93 senttiä korkea vaatekaappi. Kaappi (leveys 49 senttiä) on riittävän tilava muutamalle aikuisten talvitakille. Sen sijaan vuoteiden sijoitus viistoon keulaan ja tilavat syvät yläkaapit on hyvä pitää mielessä, jollei halua kolauttaa otsaansa niihin.

Keittiö on kuin isommasta ja kalliimmasta vaunusta, sillä varustelu on mainio eikä työtilaakaan puutu. Tason alle sijoitettu jääkaappi riittää pariskunnalle.­

Truman lämmittimen kaasunkulutus oli testiviikonlopun pikkupakkasilla pientä, ja vaunu oli tasaisen lämmin. Suomi-pakettiin sisältyvä mattosarja on pehmeä ja muhkea, ja se toimii yhdessä lattialämmityksen kanssa erinomaisena mukavuuslisänä. Sekä vuoteiden että sohvien seinillä on lämpösolat.

Ultraheat-sähköpatruuna maksaa 480 euroa ja täydentää hyvin kaasulämmitystä talvella.

Toinen asuinosan kattoikkunoista on makuuhuoneessa oleva Mini-Heki, toinen veivillä varustettu isompi Midi-Heki on keittiön kohdalla. Kaikki kuusi ikkunaa aukeavat, ja ne on varustettu kasettiverhoilla. Verhot ovat nykytyylin mukaisia paneeliverhoja. Pöytien pinnat ovat erityisen helppohoitoisen tuntuista materiaalia.

Yläkaapit on sijoitettu vaunun molempiin päihin, joten niitä on runsaasti ja ne ovat reilun kokoisia. Raskaammat ja isommat tavarat sijoitetaan vuoteiden ja sohvan alle.

” Kestää vertailun Hobbyn kalliimpiin mallisarjoihin.

Nykyvaunuksi kapea ja kevyt vaunu on vedettävyydeltään todella helppo ja mukava. Kätevän nokkapyörään integroidun vaa’an mukaan aisapaino on yhdellä kaasupullolla noin 50 kiloa, mikä sallii kyytiin myös toisen pullon. Kulmatukien veivinkohdat ovat erittäin hyvin esillä, joten siinäkään ei ole tingitty.

Missä Ontour-sarjassa sitten on säästetty? Vaunu on 10 senttimetriä kapeampi kuin muiden sarjojen lyhyet vaunut, mutta varusteissa säästö näkyy hämmästyttävän vähän. Peltivanteet, etuikkuna ja valaistus ovat näistä selvimmin havaittavissa. Toisaalta mukana on yllättävän paljon myös sellaista, jonka olisi olettanut puuttuvan.

Vessassa on paljon isoja peilejä, hyvä valaistus, pistorasia ja pyyhekoukut. Tilan kokokin on vaunun mitat huomioon ottaen oikea.­

Lisävarustelistalta kannattaa mainita edullinen usb-kaksoispistorasia (60 euroa), ja valaistusta täydentävä led-tunnelmavalaistus (290 euroa). Myös sähkön (140 euroa) ja kaasun ulosotot (240 euroa) teltan puolelle saattavat kiinnostaa. Monipuolinen Suomi-paketti on käytännössä pakollinen hankinta.

Hobby 460 DL on pohjaltaan selvästi pariskunnalle tarkoitettu. Tilat riittävät vielä pienen lapsen kanssa ja etenkin, jos vuoteet yhdistetään. Vaunun kompaktit mitat huomioiden tilat ovat tasapainoiset, eikä missään kohtaa ole tingitty tai tuhlailtu kokonaisuuden kustannuksella.

Ontour jätti itsestään myönteisen kuvan. Se kestää vertailun Hobbyn kalliimpiin mallisarjoihin.

• Koeajo tehtiin 8.–11.1.2021 talvisessa säässä. Lämpötila testin aikana –6 – +0 °C. Artikkeli on julkaistu yhteistyössä Caravan-lehden kanssa.

Vetoautona Subaru: Maantiemaasturissakin on nyt hybriditekniikkaa

Subarun maasturimaisin malli Forester on täyshybridi ja lataa itse jarrutusenergialla.

Subaru pitäisi koeajaa aina talvella, jolloin sen luokassaan ainutlaatuinen neliveto pääsee oikeuksiinsa. Kyse ei siis ole siitä katumaastureiden tavallisesta järjestelmästä, jossa neliveto kytkeytyy vasta kun pyörät ovat jo sutaisseet hieman tyhjää. Jatkuvan nelivedon tuoman eron huomaa selvästi palatessaan tavalliseen autoon.

Uusi viidennen polven Subaru Forester on nyt ajan mukaisesti täyshybridi, joka on edelleenkin varustettu jatkuvalla nelivedolla.­

Foresterin hybridisaatio on tehty hieman massasta poikkeavasti. Subarulla ei ole haettu viimeisten pisaroiden säästöä kaupunkiajoon vaan ennemminkin bensa- ja sähkömoottorin sekä portaattoman automaatin saumatonta yhteistyötä, jonka edut huomaa parhaiten maantiellä.

Alamäissä ja hidastuksissa akkuun ladattua energiaa käytetään tuomaan lisävoimaa, kun sitä tarvitaan, ja voima tulee mukaan turboahdinta sivistyneemmin. Menossa ei tunnu nykäyksiä tai viiveitä, ja vääntö on dieselmäistä.

Lisäksi sähkömoottori on vaihteistossa, joten jatkuvasta nelivedosta ei ole tingitty sähköajossakaan. Bensamoottorin sammumista siirryttäessä pelkälle sähkölle ja sen uudelleen käynnistymistä ei ajossa huomaa kuin mittaristosta. Ainoastaan liikennevaloissa seistessä on käynnistyminen selkeästi kuultavissa.

Alusta ja jousitus on viritetty mukavaan matkantekoon, eikä auto tee ylimääräisiä jousitusliikkeitä. Jousitus toimii erinomaisen hyvin myös kuorman kanssa, ja yhdistettynä vääntävään voimalinjaan sekä jatkuvaan nelivetoon vaunun veto on nautintoa talvellakin.

Noin 1 200-kiloisen vaunun kanssa polttoainetta kuluu vajaa 11 litraa satasella, joten hybriditekniikka toimii. Voiman puutettakaan ei menossa ole, ja automaatti säätää moottorin kierrosluvun portaattomasti tarpeeseen sopivaksi.

Suurin vetokyky on 1 870 kiloa, mikä on täyshybridille tavanomaista isompi lukema. Maantielenkillä kulutukseksi tulee auton koko huomioiden maltillinen kuusi litraa satasella. Kaupunkiajo talvikelissä ei sitten sujukaan aivan yhtä taloudellisesti, vaan lukema nousee kahdeksaan litraan satasella. Subaru siis käyttää hybridisähköä ennemmin maantiellä tehon tekemiseen kuin kaupungissa säästämiseen. Mittarivirhe on kohtuullinen 5 km/h.

Foresterin sähkösäätöisissä etupenkeissä on kaikki kohdallaan, ja kuljettajan ympäristö on toimiva. Auto tunnistaa eri kuljettajat myös kasvoista, ja säätää istuinten lisäksi ilmastoinnin sekä peilit tallennettujen asetusten mukaisiksi.

Kuljettajan konttori on tuttua aasialaista toimivuutta. Kojelaudan päällä olevasta lisänäytöstä voi seurata vaikkapa auton energiankäyttöä, jolloin mittaristo ja naviruutu jäävät vapaaksi omille infoilleen. Forester on etenkin sisätiloiltaan suurempi kuin miltä näyttää. Vaunun kanssa arvostaa hyvää peruutuskameraa ja reilun kokoisia kantikkaita peilejä.­

Ovipeilit ovat mukavan kokoiset, ja peruutuskamera näyttää vetokoukun tarkan paikan. Led-ajovaloissa on hyvä kuvio ja kantama.

Takapenkkiläiset nauttivat taksiluokan polvitiloista ja istuinlämmityksestä, ja muotoiluakin on sopivasti kahdelle. Nelivedosta huolimatta kardaanitunneli on matala. Myös tavaratila on riittävän suuri, ja sieltä löytyvät kassikoukut ja 12 V -pistorasia. Sähköajon akku on välipohjan alla taka-akselin yläpuolella. Näin se ei syö tavaratilaa, mutta lohkaisee hieman polttoainetankin vetoisuudesta.

Moottori ja voimansiirto ovat vakioita, ja varustelutasoja on neljä: Base, Active, Ridge ja Summit. Hintaeroja tasoilla on muutama tuhat euroa.

Base on nimensä mukaisesti perusmalli, joten valinta tehdään Activesta ylöspäin. Ridge lisää Activeen navin, sähkötakaluukun ja nahkaistuimet. Summit tuo mukaan lasikattoluukun ja paremman audion. Perävaunun ajonvakautus on aina vakiona.

Forester on erinomainen kokonaisuus talviseen matkantekoon, ja autoon pääsee helposti sinuiksi. Hybridisoinnin yhdistäminen jatkuvaan nelivetoon on onnistunut hyvin, mutta runsaassa kaupunkiajossa jäisi kaipaamaan suurempaa akkua ja tehokkaampaa sähkömoottoria. Toisaalta ne tuovat myös lisää hintaa ja massaa, joten kokonaisuus saattaisi kuitenkin kärsiä.