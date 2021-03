EU:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuonna 2050. Asiantuntijan mukaan ensin pitää kuitenkin ratkaista erinäisiä pullonkauloja, kun liitetään suuri määrä uusiutuvaa energiaa vanhaan järjestelmään.

– Esimerkiksi sähköverkkojen vahvistaminen monessa maassa ja rajayhteyksien parantaminen olisivat tarpeen, sanoo Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund.

Myös teknologiassa tarvitaan lisää työntöä esimerkiksi energiavarastojen saamiseksi laajempaan käyttöön.

– EU on pahasti jäljessä akkujen kehittämisessä ja tuotteistamisessa, mutta tässä on uutta toivoa uusien ohjelmien ja akkutehdasinvestointien kautta.

Lundin mukaan sähköautojen yleistyminen lisää sähköverkoissa akkuvarastojen määrää, minkä avulla voidaan paremmin hallita esimerkiksi aurinkosähkön tai tuulivoiman käyttöä. Eri arvioiden mukaan 10–20 vuoden kuluessa sähköautojen vaihtoakuista saadaan merkittävä "akkupatteristo".

Sähköautoissa akkuja vaihdetaan, vaikka niissä on jäljellä runsaasti kapasiteettia. Akut voivat kuitenkin edelleen palvella edullisina verkkosähkön varastoijina ja tasaajina. Myös uusia tehokkaita akkuteknologioita on näköpiirissä.

Lundin mukaan uudet teknologiat, kuten akkuvarastot, digitalisaatio ja tekoäly, auttavat ottamaan uusiutuvia energianlähteitä käyttöön.

– Eurooppa on näillä aloilla Kiinaa ja Yhdysvaltoja jäljessä. Tarvitaan vahvempia satsauksia tutkimukseen ja kehittämiseen, jotta uusia ratkaisuja saadaan markkinoille. Euroopassa ja Suomessakin on myös vaje osaajista yksityissektorilla, millä on suora vaikutus puhtaan teknologian kehittymiselle.

EU:n pitäisi myös turvata kriittisten materiaalien saaminen esimerkiksi akkuja, tuulivoimaloita, aurinkopaneeleita ja sähköautoja varten. EU on hyvin riippuvainen niiden tuonnista. Sama pätee myös esimerkiksi energiateknologiassa tarvittaviin mikropiireihin, joissa ollaan riippuvaisia Yhdysvalloista.

– Viime kädessä pitää myös lakien, instituutioiden ja bisnesmallien muuttua, jotta uusiutuvia saadaan nopeammin käyttöön. Nyt monet lait ja käytännöt tukevat vielä vanhaa energiaa, eivätkä riittävästi huomioi uuden tekniikan erityispiirteitä.