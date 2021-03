Uusi Volkswagen Golf Variant tekee sen minkä lupaa. Kokemus on myös perusvarustelutason autossa digitaalisempi kuin koskaan.

Koeajoauton nokkapellin alla lymyää Golfin niin sanottu alkaen-moottori eli kevythybridoitu kolmesylinterinen bensakone. Ideana on lähinnä avustaa polttomoottoria sähköisesti, eli ihan pelkällä sähköllä Volkswagenin eTSI-mallit eivät siis kulje niin sanotusti metriäkään.­

Tuoreimman sukupolven Volkswagen Golfin mallirepertuaariin kuuluu luonnollisesti yhä myös suosittu farmariversio, jonka saimme koeajoon niin sanotusti vielä tämän talven lumilla. Ensimmäisenä Variantissa ei tällä kertaa kuitenkaan kiinnostanut tavaratila tai takapenkki, vaan se, miltä auton tuorein ohjelmistopäivitys tuntuu.

Ensimmäisiä uuden mallin VW Golfeja nimittäin vaivasi vielä viime vuonna melkoinen kirjo käyttöjärjestelmäbugeja, jotka tekivät sinänsä hyvin nykyaikaisesta ajokokemuksesta pahimmillaan aivan kamalan.

Ohjelmistopäivityksen myötä esimerkiksi Golfin älykkäät ilmastointitoiminnot ovat nyt aiempaa selvästi mukavampia käyttää.­

Ja tältä osin onkin nyt hyvää kerrottavaa!

Ohjelmapäivitys vaikuttaa nimittäin korjanneen jokseenkin kaikki aiemmat harmit, kuten tahmaavat lämmitystoiminnot sekä katoavat radiokanavat. Suomeksi sanottuna Golfin tietoviihdejärjestelmät tuntuvat siis vihdoinkin toimivan niin kuin valmistaja on tarkoittanut – ja hyvä niin.

Eli jatketaanpa tässä kohtaa auton peräpäästä – jonka osalta voi todeta, että pahaan konsernikilpailijaan eli Škoda Octavia Combiin nähden Golf ei enää ole tavaratilansa osalta mitenkään selvästi pienempi vaan kirkkaasti yksi luokkansa suurimmista.

Tavaratilan välipohjan alla on monista lataushybrideistä poiketen reilusti tilaa ja ihan oikea vararengaskin – ei siis mitään vanhenevaa paikkapulloa.­

Litroja on Golfissa enää vajaat kolmisenkymmentä vähemmän kuin vastaavassa Škodassa, mutta enemmän kuin vaikkapa tiloiltaan varsin kehutussa farmarikorisessa Toyota Corollassa.

Suurimmillaan Golfin ruuma on luonnollisesti välipohja ala-asennossaan, mutta käytettävimmillään takatavaratila on kuitenkin välipohja ylhäällä, jolloin lopputulos on penkitkin kaadettuna käytännössä tasainen.

Iso ruuma on kaikin puolin helppokäyttöinen. Takaselkänoja taittuu suhteessa 60/40 ja sisältää myös näppärän suksiluukun.­

Käytettävyyden osalta voi mainita vielä senkin, että Variantissa ilahduttaa myös takaistuimen selkänojan kaatomekanismi, jonka puolesta nojat voi kääntää pois tieltä sekä matkustamon että tavaratilan puolelta.

Takaistuimella on hyvin tilaa ja jopa keskipaikka on tilapäiskuljetuksiin ihan käyttökelpoinen.­

Selkeää eroa edelliseen VW Golf Variantiin löytyy luukkulitrojen ohella myös takaistuimelta, jossa tilaa riittää jopa taksikäyttöön saakka. Eniten ja ensimmäisenä ahdistaa aikuiselle hieman matala istuinkorkeus, mutta muutoin tilat ovat hyvin asialliset.

Hipaisukytkimiä on viljelty lähes kaikkialle, osin ehkä liiaksikin.­

Koeajetun litraisen kolmisylinterisen voimalinjan osalta voi sanoa, että Volkswagenin uusi kevythybridöity bensiinimoottori on lajissaan aivan mainio peli.

Rullaus-, automaattisammutus ja energian talteenottotoiminnot toimivat jouheasti ja säästävätkin sen verran, että kulutus asettui lopulta sen enempää säästelemättä lupausten mukaiseksi eli hieman reiluun viiteen litraan satasella.

Uuden farkun muodot ovat tästäkin kulmasta tarkasteltuna sekä tutut että muodistuneet. Ison luukun lastausaukko on ilahduttavasti lähes metrin korkuinen muutoinkin varsin hyvän muotoinen. Tavaratila on kapeimmillaankin yli metrin levyinen, eli kyytiin mahtuu tuttuun tapaan jos jonkinlaista kuljetettavaa.­

Parhaimmillaan paketti on moottorin osalta joka tapauksessa taajamassa, mutta varsinaisesti tehoa alkaa kaivata lisää vasta kesäisiä moottoritienopeuksia lähestyttäessä.

Vaan summa summarum, kahdeksannen polven farmari-Golf tarjoaa nykyajan digitaalisoitua peruskauraa selkeästi enemmän kehujen kuin moitteiden kera.

Makuasiaksi ja pohdittavaksi jääneekin useimmilla lähinnä se, onko Golfin digitalisoituminen viety hallintalaitteiden osalta eli käytännössä lähes lukemattomine hipaisu-, pyyhkäisy- ja kosketustoimintoineen suorastaan liiankin pitkälle? Ainakaan tämän koeajon aikana totuttelu ei kyllä saavuttanut täyttä maaliaan.