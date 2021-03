Mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun valitaan renkaita ja vanteita nimenomaan sähköautoon tai hybridiin?

Ajoakkujen tuoma lisäpaino ei ole ainut syy miksi sähköisen ajoneuvon vanteet ja renkaat voivat poiketa vastaavasta polttomoottoriautosta joskus hyvinkin merkittävästi.

Vaikka sähköauto tai hybridi olisi samankokoinen kuin perinteinen polttomoottoriauto, täytyy sekä renkaiden että vanteiden kantavuuden olla sähköautossa isompi.

Tämä johtuu siitä, että akkujen tuoma lisäpaino tekee ajoneuvosta raskaamman kuin vastaavan kokoinen polttomoottoriauto on tai olisi.

Mutta miten oikea vanne ja rengas sitten määritellään? Vastaus tähän löytyy auton massasta, jonka saa selville esimerkiksi rekisteriotteesta.

Massan perusteella määritellään nimittäin sekä vanteen kantavuus että renkaiden kuormitusluokka.

Jos renkaat eivät ole vaaditun kuormitusluokan mukaisia, kuluvat ne tavallista nopeammin ja voivat ääritilanteessa jopa vaurioitua ajettaessa.

Nissan Leaf -täyssähköauto.­

– Kuormitusluokaltaan sopivan renkaan valitseminen on helppoa, sillä renkaan kantavuus on merkitty renkaan sivupintaan. Rengasmerkinnän viimeinen numero kertoo renkaan kuormitusluokan. Esimerkiksi merkinnässä 205/55 R 16 94 V XL kuormitusluokka on 94, kertoo Vianorin kuluttajakaupan johtaja Vesa Laitinen tiedotteessa.

Sähköautoilijan kannalta oleellista on myös vierintävastus.

Eli mitä alhaisempi vierintävastus renkaalla on, sitä pidemmälle yhdellä latauksella pääsee.

Seat Mii Electric -sähköauto.­

Lisäksi voimalinjaltaan jo valmiiksi hyvin hiljaisessa sähköautossa korostuu myös renkaiden tuottama melu.

– Renkaita vertaillessa EU-rengasmerkinnät auttavat löytämään hiljaiset ja vierintävastukseltaan alhaiset renkaat. Merkinnästä saa myös tietoa kesärenkaan märkäpidosta, joka vaikuttaa oleellisesti renkaan turvallisuuteen, jatkaa Laitinen.

Renkaan pitoon ja siten turvallisuuteen erityisesti sadekelillä vaikuttaa myös kulutuspinnan urasyvyys.

Lain mukaan kesärenkaissa tulee olla urasyvyyttä vähintään 1,6 millimetriä, mutta käytännössä renkaan kyky vastustaa vesiliirtoa heikkenee jo silloin, kun urasyvyyttä on jäljellä alle neljä millimetriä.

Vanteen kestävyys punnitaan ääritilanteissa

Polttomoottoriautoissa tuumakooltaan isot renkaat ovat yleensä myös leveämpiä ja useimmat halkaisijaltaan isot vanteet on tehty niitä varten.

Monissa sähköautomalleissa tuumakooltaan isot renkaat kuitenkin ovat kapeita. Siksi sähköautojen vannevalikoima on rajallisempi, koska vanteen täytyy sopia renkaan kokoon – mutta olla myös kantavuudeltaan riittävä.

Täyssähköinen Audi e-tron Sportback.­

– Vanteiden kantavuuksia ei yleensä kerrota esimerkiksi verkkokaupoissa, Laitinen sanoo.

Jos vanteen kantavuus on liian alhainen, voi vanteeseen tulla ajossa hiusmurtumia ja kaikkein pahimmassa tapauksessa vanne voi jopa hajota kokonaan.

Vanteen muista ominaisuuksista sähköautossa korostuvat lisäksi keveys ja aerodynaamisuus, joista kummallakin voi pienentää kulutusta eli pidentää toimintamatkaa.

– Kevyet vanteet ovat hyvä valinta sähköautoon. Yhdestä aihiosta työstetyt vanteet ovat kevyemmät ja kestävämmät kuin perinteisellä valumenetelmällä valmistetut, sillä niitä ei tehdä valamalla muottiin.