BMW:n neljäs sähköauto lupailee paljon – keulamaskin umpinaiset munuaisetkaan eivät ole vaatimattomat

BMW:n vuosi sitten esitelty i4-konseptiauto alkaa olla tuotantovalmis. Olisiko siitä panemaan kapuloita muun muassa Teslan rattaisiin?

Myöhemmin tänä vuonna lanseerattava i4 on BMW:n neljäs täyssähköinen automalli.

BMW i4 on neliovinen Gran Coupé, jonka toimintamatka on parhaimmillaan 590 kilometriä. Paitsi pitkälle niin tuleva uutuus kulkee myös nopeasti: 530 hevosvoimaa takaa kiihdytyksen nollasta sataan kilometriin tunnissa noin neljässä sekunnissa. Samalla BMW sähköistää myös malliston urheilullisimman pään: yksi i4:n versioista on M Performance -malli.

BMW on verrannut i4:n tehokkuutta nykyisten BMW:n V8-polttomootoriautojen tehoon.

BMW i4 perustuu viidennen sukupolven BMW eDrive -teknologiaan. Sähkömoottori, latausyksikkö ja suurjänniteakku ovat täysin uusia. Ensimmäiset i4-autot putkahtavat ulos tuotantolinjalta vuoden viimeisellä neljänneksellä.