Uusi Opel Mokka kadotti yhden merkittävän ominaisuuden, mutta bensakone automaatilla ilahdutti ensitestissä

Jos Mokka maistuu perinteiseen tyyliin, niin täyssähköisen uutuuden lisäksi myös bensiini- ja dieselmoottorit ovat yhä tuotanto-ohjelmassa.

Uusi Mokka näyttää aiempaa nuorekkaammalta. Malliston yläpäähän sijoittuva GS-Line Plus -taso korostaa sporttisuutta. Halvimmillaan uusi Mokka maksaa 19999 euroa. Sillon kyseessä on varustetaso Comfort.­

Ranskalainen emoyhtiö Stellantis toimii Opelin kohdalla samoin kuin Peugeot’n uutuuslanseerauksissa: uusia automalleja myydään laajalla voimalinjavalikoimalla eli jokseenkin jokaiselle jotakin.

Sähkö-Mokkaa täydentävät bensiini- ja dieselmoottoreilla varustetut mallit. Jälkimmäinen tulee 1,5-litraisella moottorilla ja kuusipykäläisellä käsivaihteistolla. Bensiinipata on 1,2-litrainen joko 6-lovisella manuaalilla tai 8-portaisella automaatilla.

Bensiinillä kulkeva Mokka on sähköversiota parisataa kiloa kevyempi. Tavaratilaa on 40 litraa enemmän kuin Mokka-e:ssä.­

Mokka tarjoaa neljä varustetasoa. Jo edullisimmassa, juuri ja juuri alle 20 000 euron alle puristetusssa Comfortissa on vakiona muun muassa led-ajovalot edessä ja takana, automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, sähköinen seisontajarru, 7-tuumainen diginäyttö ja liikennemerkkien tunnistus.

Opel Vizor -nimeä kantava keulamoduuli kattaa koko ajoneuvon etuosan aina konepellin alapuolelle asti. Varsinkin GS Line Plus -varusteversion mustan ja valkoisen yhdistelmä punaisilla korostuksilla saa auton näyttämään nuorekkaalta, peräti houkuttelevalta.

Koeajoauton ohjaamoa elävöitti punainen muovi.­

Mokka on tukevasti digiajassa.­

Ajosuunta valitaan keskikonsoliin sijoitetusta vaihdekeppiä markkeeraavasta nysästä. Sen oikealta puolelta ajotilaksi voi säätää ekoksi, normaaliksi tai urheilulliseksi.­

Myös sisällä on tapahtunut. Ohjaamo on muuttunut radikaalisti sitten ensimmäisen mallisukupolven tuotannon keskeytyksen. Opel Pure Panel -nimellä kutsuttu kojelauta on nyt digitaalinen muutamilla strategisilla fyysisillä painikkeilla täydennettynä. Äkkiseltään oleellisia eroja ei löydy Mokka-e-malliinkaan, joten näiltä osin rinnastus töpselillä kytketyn LaSpazialen luksusmallin ja mutterikahvipannun välillä jää tyhjäksi.

GS Line Plus -varustetason autossa etuistuimet näyttävät hyviltä ja tuntuvat mukavilta ainakin parin tunnin ajossa.­

Ensitestissä ollut bensiinimoottorin voimin liikahtava GS Line Plus -varusteversio tarjoaa muun muassa malliston urheilullisimman ulkokuoren, mukautuvan tasanopeussäätimen, Sport-ajoasetuksen ja punamuovisia yksityiskohtia sisätiloissa sekä mustan sisäkaton.

Bensiiniturbon ja kahdeksanvaihteisen automaattilaatikon muodostama voimalinja putputtaa kiihdytyksissä hyväntahtoisesti, muttei erityisen äänekkäästi. Auto liikahtaa vaivatta jo alhaisilla kierrosnopeuksilla ja vaikuttaa reagoivan miellyttävällä tarkkuudella kaasupolkimen painalluksiin. Varsinkin Sport-ajotilassa vaihteisto toimii nopeasti ja tiheästi.

Niin metsäteillä kuin moottoritielläkin alusta vaikuttaa ottavansa vaihtelevat tilanteet hyvin haltuunsa.

Takana istuvilla jalkatila on kortilla, kuten yleensä tämän kokoluokan autoissa.­

Pikkuperheen autoksi moni asia on uudessa Mokka-mallissa kohdallaan, mutta takaistuimella jalkatilat jäävät kasvaville teineille nopeasti vajaiksi riippumatta siitä, kuinka taakse etuistuin on liu’utettu. Tavaratila (350 litraa) on kokoluokassaan jokseenkin keskimääräinen, mutta 40 litraa isompi kuin Mokka-e:ssä.

Bensiinimoottori on tuttu konsernin muista autoista. Uuteen Opel Mokkaan se istuu hienosti yhdessä kahdeksanvaihteisen automaatin kanssa.­

Ensimmäiseen mallisukupolveen nähden jotkut voivat nähdä yhden vakavan heikennyksen: Mokkaa ei saa enää nelivedolla.

Moka?

Tavaratila vetää 350 litraa.­