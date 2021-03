Syrjäseudulla asuva Mikko kumoaa sähköautoiluun liittyviä käsityksiä –”Kolmen vuoden aikana ajeltu seitsemällä Leafilla, vain traktori kulkee dieselillä”

Eihän sähköauto sovi maaseudulla asuvalle? Eihän? Mikko Huikko kuittaa epäilyt aivan turhiksi.

Jos sähköautojen toimintamatkat ja soveltuvuus maaseutukäyttöön epäilyttävät, niin kuunnelkaapa Keski-Suomessa, syrjässä kaupunkien latauspisteistä asuvaa Mikko Huikkoa.

Hänen 11-henkisessä perheessään on vain sähköautoja. Niillä ajetaan vuodessa yhteensä noin 50 000 kilometriä.

Huikkojen pihassa on ollut joskus Nissan Leafeja ”ruuhkaksi” asti, kun kylässä on käynyt muita sähköautoilijoita.­

Yksityisyrittäjä Mikko Huikko asuu vaimonsa Minnan ja yhdeksän lapsensa kanssa Joutsan Rutalahdessa. Sähköalan palveluita, muun muassa sähköajoneuvojen latausasemia tarjoavan Mikon asiakkaat ovat eri puolilla Keski-Suomessa. Usein yrittäjän työmatka suuntautuu Jyväskylään, 50 kilometrin päähän.

Elektroniikka-asentaja Huikko hankki ensimmäisen sähköautonsa alkuvuodesta 2018. Käytettynä hankittu Nissan Leaf sai jo samana keväänä seurakseen uuden Leafin.

Reilun kolmen vuoden aikana Huikkojen perheessä on ollut yhteensä seitsemän Leafia. Niistä kolme on hankittu uutena, ja tuorein Leaf on elokuusta alkaen Minna-vaimon käytössä ollut Leaf, jossa on 62 kilowattitunnin ajoakku.

– Autot ovat vaihtuneet aika tiuhaan. Jo vuonna 2018 luovuimme polttomoottoriautoista. Meillä ainoa vielä toistaiseksi dieselillä kulkeva ajoneuvo on traktori, Huikko naureskelee.

Mikko Huikosta on tullut muutamassa vuodessa melkoinen sähköautoharrastaja, joka on marraskuusta 2019 alkaen julkaissut suuren määrän YouTube-videoita, joissa jaetaan konkreettista tietoa esimerkiksi sähköautojen ajoakkujen tekniikasta ja vaihtamisesta.

– Kallis harrastushan tämä on, tähän kun saa käytettyä kaiken ajan ja rahat. Mutta tämä tekniikka kiehtoo suunnattomasti, ja täällä Rutalahdessa on totuttu olemaan aikaamme edellä. Oppikirjoja näihin ei ole, mutta sähkö- ja elektroniikkaosaamisella näiden kanssa pärjää pitkälle, kertoo RTV- eli radio-tv-video-asentajaksi aikoinaan opiskellut ja tehoelektroniikkapuolen koulutusta saanut Huikko.

– Kotielektroniikka on ollut jo parikymmentä vuotta kertakäyttötavaraa, mutta autot tai autoihin liittyvä kulttuuri ei ole Suomessa sitä. On koomista, että tänne tuodaan jopa ulkomailta sähköautoja ajettavaksi loppuun.

Yhden tällaisen auton on Suomeen tuonut myös Huikko itsekin tutkiakseen, miten huimat kilometrit ovat vaikuttaneet Nissan Leafiin. Ilta-Sanomat palaa tähän kyseiseen autoon myöhemmin toisessa jutussa.

– Meitä tällaisia harrastajia on Suomesta ainakin neljä. Muutaman alan pioneerin kanssa pidetään yhteyttä näissä asioissa Ruotsiin, Norjaan, Viroon ja jopa Uuteen-Seelantiin.

” Paljon tässä on uuden opettelua ja tottumista uusiin asioihin – mutta siitähän tekniikan murroksessa on aina kyse.

Dieseliä Huikon perheen ajoilla kului vuodessa noin 3 000 euron edestä. Millaiset sähköauton käyttökustannukset ovat verrattuna polttomoottoriautoihin?

– Sähköautolla kustannus on vuodessa reilut 1 600 euroa, eli säästö on huomattava. Ei täältä Rutalahdesta pääse mihinkään ilman autoa. Sähköauto sopii hyvin maaseudulla asuvalle työmatka-ajoihin, jos matka on joka päivä sama. On meillä kotilatausasema, mutta suurimmaksi osaksi autot ladataan suko-pistorasioista.

– Esimerkiksi täällä Rutalahdessa ei ole ollut huolto­asemaa vuosikymmeniin, mutta pistorasia löytyy joka talosta. Sähköauto tekee täällä asumisen ja liikkumisen edulliseksi, ja kesällä akkuihin tankataan aurinkosähköä, pitkin Pohjoismaita sähkön voimin reissannut Huikko sanoo.

Suurperheen arkea pyörittävä Minna Huikko on ajanut elokuussa ajoon tulleella Leaf 62 kWh:lla yli 16 000 kilometriä.

Minnalla riittää päivisin kiirettä, kun hän kuljettaa lapsia ja käy asioilla, sillä kaikki palvelut ovat hajallaan lähikunnissa.

Iso perhe ei mahdu yhteen Nissan Leafiin, joten lomamatkoja on tehty kahdella autolla.­

Minnan loppuvuoden aikana ajamien 12 500 km:n keskikulutus oli noin 21 kWh/100 km. Alkuvuoden pakkaskaudella 4 300 kilometriä taittui keskikulutuksella 27 kWh/100 km. Leaf 62 kWh:n WLTP-sähkönkulutus on 18,5 kWh/100 km.

Minna Huikko (oik.) on ajanut viime kesänä ajoon tulleella uudella Leafilla jo yli 16000 kilometriä. Niina-tytär on vasta aloittelemassa omatoimista sähköautoilua.­

Huikkojen kolmas Leaf saa näinä päivinä kuljettajan, kun 17-vuotias Niina saa ajokortin. Huikkojen lapset ovat oppineet sinuiksi sähköautojen kanssa, joten Niinankin autot ovat vastaisuudessa sähkökäyttöisiä.

– Paljon tässä on uuden opettelua ja tottumista uusiin asioihin – mutta siitähän tekniikan murroksessa on aina kyse, että pitää opetella käyttämään uutta tekniikkaa, muistuttaa Mikko Huikko.