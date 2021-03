Automaattisen pysäköintikiekon hankkinut kuluttaja onnistui hankkimaan myös pysäköintivirhemaksun, vaikka kiekon piti toimia niin, että parkkisakot jäisivät historiaan.

Kuluttaja osti Needit Mini -merkkisen automaattisen pysäköintikiekon. Maahantuojan ohjeiden mukaan kiekko tunnistaa auton liikkeen ja asettaa näytön automaattisesti oikeaan pysäköinnin alkamisaikaan, kun auto on pysähtynyt. Pysäköinti nollautuu vasta kun auto on taas liikkunut.

Hinnaltaan 21,55 euron arvoisen kiekon hankkinut kuluttaja piti ajokkiaan työpaikkansa parkkipaikalla, jossa pysäköinti on rajoitettu neljään tuntiin.

Lokakuisena päivänä kuluttajan tunnelmat synkkenivät, sillä kiekko ei ollutkaan tunnistanut auton liikettä, eikä se siten ollut vaihtanut automaattisesti uutta pysäköintiaikaa. Auton ja kiekon omistaja sai 60 euron pysäköintivirhemaksun.

Kuluttaja löysi syyllisen parkkisakkoon ja vaati, että maahantuoja maksaa koko sakkosumman.

Vaatimustaan kuluttaja perusteli laitteen toimimattomuudella. Hänen mielestään kiekko ei toiminut saatujen ohjeiden mukaisesti, eikä ohjeissa kerrota laitteen teknisestä toiminnasta mitään.

Maahantuoja kiisti kuluttajan vaatimuksen: maahantuoja tai valmistaja ei ota vastuuta, jos laite ei toimi ja asiakas saa parkkisakon.

Maahantuoja muistutti, että valmistaja on myynyt miljoonia kiekkoja Euroopassa, eikä missään makseta siitä, jos laite ei toimi. Syynä toimimattomuuteen voi olla laitteen väärä ohjelmointi, kello voi olla väärässä ajassa, paristo on voinut loppua ja laite on voinut rikkoontua.

Maahantuoja piti mahdollisena, että auto oli jäänyt liian pitkäksi aikaa parkkiruutuun, ja kuluttaja yritti maksattaa sakon maahantuojalla.

Kuluttajan pitää silloin tällöin vilkaista kiekkoa, että se on oikeassa ajassa ja että näyttöön tulee parkkiaika, maahantuoja muistutti.

Vaikka maahantuoja kiistikin kuluttajan vaatimuksen, niin se antoi kuluttajalle uuden 39 euron hintaisen laitteen hyvän tahdon eleenä.

Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut hyvitystä kuluttajalle, koska laitteessa ei ollut virhettä, eikä silloin voi olla oikeutta korvaukseenkaan. Lautakunta totesi myös, että kuluttaja oli saanut käyttöohjeet, oli vastuussa laitteen oikeasta asetuksesta, autonsa käytöstä ja hänen olisi pitänyt auton siirtämisen jälkeen varmistaa parkkikiekon aika.

Lautakunnan helmikuinen päätös syntyi yksimielisesti.