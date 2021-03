Arvaisitko Volkswagenin markkina-arvon? Toimitusjohtaja iski pöytään huiman luvun

Autonvalmistaja Volkswagenin arvo on 200 miljardia euroa, toimitusjohtaja Herbert Diess sanoi.

– Myös analyytikkojen mukaan arvio on oikein, Herbert Diess kertoi uutistoimisto Reutersille Volkswagen-ryhmittymän vuotuisen tiedotustilaisuuden jälkeen.

Muiden muassa Audin ja Porschen omistavan Volkswagenin osakkeet nousivat tiistaina peräti 8,4 prosenttia.

Volkswagen on maailman toiseksi suurin autonvalmistaja Toyotan jälkeen. Volkswageniin nähden Teslan myymien autojen määrä on vain murto-osa, mutta amerikkalaisyhtiön markkina-arvo on silti noin 570 miljardia euroa.

Volkswagen panostaa nyt vahvasti sähköautoihin, joiden myynnissä se on viime kuukausina pärjännyt hyvin.

– Olemme vakavasti otettava toimija ja meillä on resursseja olla osa uutta peliä, Diess sanoi.