Brittilehti: Tesla yllytti hallitusta nostamaan bensan ja dieselin veroja – ja siirtämään rahat sähköautotukiin

Sähköautoja valmistava Tesla on lobannut brittihallitusta polttoaineveroasioissa, The Guardian uutisoi.

Sähkötoiminen taksi latauksessa Lontoossa. Suurkaupungissa on viime vuosina lanseerattu merkittäviä rajoituksia liikenteeseen. Esimerkiksi ruuhkaisimmalla "ultramatalan päästön alueella" ajaminen tulee kalliiksi autoilla, jotka eivät täytä päästöehtoja.­

Elon Muskin johtama Tesla on lehden mukaan esittänyt brittihallitukselle polttoaineverojen korotuksia, jotta se voisi jakaa nykyistä suurempia hankintatukirahoja sähköajoneuvojen hankkijoille. Lisäksi amerikkalaisyritys on lobannut hybridiautojen kieltämisen puolesta nopeammassa tahdissa kuin mihin Isossa-Britanniassa on sitouduttu.

Teslan taktiikka on läpinäkyvä. Yhdysvaltalaisen sähköautojen edelläkävijän ehdotukset nostaisivat uusien bensiini- ja dieselautojen hankinta- ja pitokustannuksia tuhansia euroja sekä tekisivät samalla sähköautoista nykyistä halvempia.

– On täysin kohtuullista ja loogista tukea päästöttömien ajoneuvojen käyttöönottoa mekanismeilla, joiden myötä uudet, fossiilisia polttoaineita käyttävät autot maksaisivat aiheuttamistaan vahingoista, Tesla kirjoitti viime vuoden heinäkuussa hallitukselle lähettämässään esityksessä.

– Lopputulos olisi hallituksen (tulojen) kannalta neutraali, Tesla kannusti.

Isossa-Britanniassa konservatiivinen hallitus on pitänyt polttoaineveron ennallaan 11 vuoden ajan, mikä on merkinnyt noin 58 miljardin euron tukiaisia bensiinille ja dieselille.

Viime marraskuussa brittihallitus ilmoitti, että hybridiautot sallitaan vuoteen 2035 asti.

Tesla ei vastannut The Guardianin kommentointipyyntöön.

Suomikin sai postia

Tesla on lähettänyt myös Suomeen liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon, jossa se ilmoittaa tukevansa pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen tilannekuva-arviota ilmastonmuutoksen muodostamasta uhasta sekä tarvittavien toimenpiteiden laajuudesta. Lausunnon perusteluista selviää, että Teslan mielestä Suomen nykyinen hankintatukipolitiikka suosii liikaa lataushybridejä sekä sulkee epäsuorasti pois kalliimmat pitkien toimintasäteiden sähköautot, joilla olisi yhtiön mukaan suuri päästövähennysvaikutus.