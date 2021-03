Kuluttajaliitto varoittaa ministeriötä autoilijoiden voimakkaista reaktioista päästövähennyksiin

Tuoreimmassa adressissa jo toistakymmentä­tuhatta nimeä

Verkossa kovaa vauhtia leviävä ”Stop! Autoilijoiden kuritukselle -kansalaisvetoomus” vaatii kansalaisten omistamien moottoriajoneuvojen hankinta- ja käyttökustannuksien laskemista sekä Fossiilittoman liikenteen tiekartta -luonnoksen huomattavaa muokkaamista.

Kyseinen adressi on kerännyt alle vuorokaudessa reippaasti toistakymmentätuhatta nimeä ja nimienkeruun on tarkoitus jatkua pitkälle kesään, jonka jälkeen kuritusvetoomus on tarkoitus luovuttaa eduskunnalle elokuussa 2021 yli tuhannen auton yhtäaikaisten äänimerkkien saattelemana.