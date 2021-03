Volvo siirtää sähköauton rengasvalinnan painopistettä maksimaalisesta turvallisuudesta helppouden ja ympäristöystävällisyyden suuntaan.

Volvo Cars haastaa perinteisen kesä- ja talvirengaskäytännön varustamalla jatkossa kaikki täyssähköautonsa Pohjois- ja Keski-Euroopassa niin sanotuilla matalan vierinvastuksen sähköautorenkailla, joita voi Volvon mukaan käyttää ympäri vuoden.

Syynä on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä sähköautojen toimintamatkan pidentäminen.

Volvon Recharge-renkaiksi nimeämä tuote on on ensimmäinen ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu rengas, joilla on A-luokan energiatehokkuus.

Käytännössä esimerkiksi Recharge-renkailla varustetulla Volvo XC40 -täyssähköautolla ajaminen voi vähentää Volvon mukaan energiankulutusta jopa kahdeksan prosenttia ja pidentää keskimääräistä toimintamatkaa talvirenkailla ajamiseen verrattuna.

– Sähköautoissa renkaiden matala vierintävastus on tärkeämpi ominaisuus kuin perinteisissä autoissa, koska sillä on suurempi vaikutus kulutukseen ja toimintamatkaan, sanoo Volvon kestävän kehityksen keskuksen johtaja Gisela Blomkvist yhtiön lähettämässä mediatiedotteessa.

Volvon mukaan sen turvallisuusasiantuntijat ovat havainneet, että perinteisten kesä- tai talvirenkaiden käyttö on vähemmän turvallista, kun olosuhteet ovat kuivat tai märät ja lämpötila on nollan tienoilla. Näissä olosuhteissa Recharge-renkaat ovat turvallisin vaihtoehto, Volvo uskoo.

Ruotsalaisbrändi kuitenkin myöntää, että Recharge-renkaat eivät kuitenkaan välttämättä ole paras vaihtoehto kaikille.

Volvonkin näkemys nimittäin kuuluu uudesta linjanvedosta huolimatta yhä, että ”perinteiset kitka- tai nastarenkaat ovat turvallisin ratkaisu asiakkaille, jotka asuvat tai käyvät alueilla, joilla talviolosuhteet ovat ankarat ja lumella tai jäällä ajaminen on yleistä”.

Niin sanottuja ”Keski-Euroopan ympärivuotisia kitkarenkaita” – joihin Volvonkin Recharge-renkaat siis lopulta tavalla tai toisella kuulunevat – on kritisoitu jo pitkään siitä, että kyseisten renkaiden ominaisuudet heikkenevät merkittävästi erityisesti pakkasella ja jäällä.

Nähtäväksi ja kokeiltavasi siis jää, voiko täyssähkö-Volvojen uusilla sähköautorenkailla ajaa turvallisesti myös tavallisissa suomalaisissa talviolosuhteissa.