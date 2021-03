Ford Mustang Mach-E laventaa legendan tarjontaa.

Mach-E on 4,7-metrinen neliovinen crossover, jossa on erinomaiset sisätilat. Lähtöhinta Suomessa on saatu puristettua takavetoisena alle 50000 euroon, joten autoon on mahdollista saada myös valtion hankintatuki. Liikkeisiin sähkö-Mustangit saapuvat toukokuussa.­

Viime viikkojen suuriin automaailman uutisiin on kuulunut Fordin yllättävän ripeä sähköistymisaikataulu. Täyskäännös tapahtuu vajaassa vuosikymmenessä, sillä vuoteen 2030 mennessä Fordin koko henkilöautomallisto on täyssähköinen. Lisäksi vuoden 2026 puoliväliin mennessä kaikki Euroopassa myytävät uudet Fordin henkilöautomallit ovat joko ladattavia hybridejä tai täyssähköautoja. Myös Bentley, DS, Jaguar ja Volvo ovat julkaisseet samansuuntaisia aikatauluja, ja oletettavaa on, että joukko vain kasvaa lähiaikoina.

Fordin sähköistyminen alkaa huipulta, kuten monella muullakin merkillä. Sen vuoksi Fordin ensimmäinen uuden ajan sähköauto on saanut nimen Mustang Mach-E. Nimi olisi voinut olla moni muukin, mutta Fordilla on ilmeisesti haluttu nojata legendaarisen mallin vetovoimaan.

Perinteinen Mustang jatkaa kaksiovisena coupéna, mutta sähköinen Mach-E on kuitenkin neliovinen crossover. Edullisin uusi V8-Mustang maksaa nyt Suomessa yli 77 000 euroa, mutta Mach-E:n saa kaupasta omakseen himpun alle 50 000 eurolla. Polttomoottori-Mustangissa on autoveroa vähintään noin 30 000 euroa, Mach-E:ssä vain reilun tuhannen euron verran. Ero on huikea.

Etutilat ovat avarat ja eteerisen rauhalliset, mutta jopa ylisuureksi luonnehdittava 15,5-tuumainen kosketusnäyttö jakaa varmasti mielipiteitä. Esikuvana lienee toiminut Tesla.­

Ulkoisesti Mustang Mach-E:ssä on nähtävissä selkeitä viitteitä esikuvaansa. Keula on voimaa uhkuvan voimakas, ja muistuttaa selkeästi coupé-Mustangin keulailmettä. Myös takavalot lainaavat klassisia Mustang-takavalojen muotoja. A-pilarin ja perän väliin onkin sitten istutettu nykyaikainen fastback-linjoja syleilevä crossover-kori – ja ne mainitut neljä ovea. Auto on myös 1,6-metrisenä melko korkea, ja lähes kolmemetrinen akseliväli suhteellisen pitkä.

Etu- ja takaylitykset jäävät lyhyiksi, mikä lupailee sähköautoille tyypillisesti hyvät sisätilat. Eikä Mach-E tässä suhteessa petä. Edessä tilaa on suorastaan hulppeasti, eivätkä takatilat oikeastaan jää niistä mainittavasti jälkeen. Mustang Mach-E:ssä mahtuvat istumaan jopa yli 190-senttiset henkilöt peräkkäisillä istuimilla mukavasti. Sähkö-Mustang on sisältä iso. Tässä suhteessa uutuus pesee perinteisen Mustangin mennen tullen.

Ohjauspyörä on paksukehäinen ja tukeva. Ajotuntumaa ei todellakaan voi moittia.­

Mustangin nimi velvoittaa kunnon suorituskykyyn. Mach-E:n voi valita joko taka- tai nelivetoisena, joihin molempiin on saatavilla kaksi eri akkukokoa, 75 kWh ja 98 kWh. Koeajossa ollut nelivetoinen 98 kWh:n versio kiihtyy sataseen 5,1 sekunnissa ja saavuttaa noin 180 km/h rajoitetun huippunopeuden. Kiihtyvyys on vahvaa, eikä huippunopeuskaan Suomessa ongelmaksi muodostu. Vauhdinnälkäisimmille on myös hyviä uutisia, sillä luvassa on myöhemmin vielä erityinen GT-versio, jonka kiihtyvyyslukema alkaa kolmosella ja huippunopeus kakkosella. Ei Mach-E siis Mustangin nimeä tahraa.

Saman voi todeta auton ajettavuudesta. Ohjaustuntuma on miellyttävän selkeä. Pyörien suunnasta välittyy tarkka informaatio ohjauspyörälle. Ohjaus keskittää hyvin, eikä turhaa ohjailutarvetta esiinny pitkilläkään suorilla. Neliveto on säädetty siten, että voimaa on takana enemmän. Onneksi näin, sillä nyt kuljettaja saa Mach-E:n halutessaan myös urheilulliseen takapääsladiin ennen kuin ajonvakautus suitsii ronskia voimaa. Hauskuus on tallella.

Sisätilat ovat hiljaiset. Sen sijaan jousitus on säädetty varsin töpäkäksi, mistä johtuen Mach-E on miellyttävä matka-auto tasaisilla ajopinnoilla, mutta kuopista ja töyssyistä se ei pidä. Esimerkiksi talvisilla polanteilla ja jääurilla auto on jousitukseltaan melko rauhaton. Yli 2,2 tonnin omamassa vaatii jämäkkyyttä.

Suorakaiteen mallinen, 12,4-tuumainen digimittaristo on vakiovaruste.­

Perusasiat ovat siis mallillaan, mutta, mutta... Kojelaudan keskelle pystyyn sijoitettu julmetun kokoinen, eli 15,5-tuumainen kosketusnäyttö jakaa varmasti mielipiteitä. Fordin uusi Sync 4 -tietoviihdejärjestelmä toimii kyllä pääosin varsin notkeasti, mutta onko erilaisia alivalikoita sittenkin liikaa? Nyt näytön alalaitaa tutkaillessa katse ohjautuu vaarallisen kauas tiestä. Eikö näyttöä olisi voinut asentaa vaaka-asentoon?

Suuresta näytöstä on etua muun muassa peruutuskameran kuvaa näytettäessä. Katse ohjautuu tosin usein vaarallisen alas.­

Liitettävyys puhelimen kanssa osoittautui toimivaksi, mutta luurin langaton latausasema ei aina jaksanut toimia nahkaisen suojakuoren läpi. Hieman noloa tämän hintaluokan autossa.

Ajosuunta valitaan pyörylällä.­

Toimintamatkaa Mach-E:llä järjestyy yhdellä latauksella isompiakkuisella nelivetoversiolla virallisesti 540 kilometriä. Koeajomme osui talvipakkasille, jolloin elohopea laski pahimmillaan –20 asteeseen. Kymmenen asteen pakkasilla auton kulutus asettui lämpimästä tallista lähtiessä sekalaisessa ajossa 24 kilowattituntiin satasella, kun keskinopeus oli 52 km/h. Suoritus on erinomainen, eikä kulutus myöhemminkään noussut kylmin lähdöin kuin 26 kilowattituntiin. Tämä lupaa autolle yli 300 kilometrin toimintamatkaa yhdellä latauksella, myös Suomen talvessa.

Mustang Mach-E:n suurin latausteho on 150 kilowattia, joten parhaimmillaan autoon voidaan ladata energiaa kymmenessä minuutissa noin 120 kilometrin matkaa varten – joskaan suurteholatausasemia ei Suomessa vielä viljalti ole.

Tavallisemmalla 50 kW:n latausasemalla lataustahdiksi muodostuu noin puoli tuntia per 100 kilometriä, olosuhteista riippuen. Hidaslataus kotona sujuu tavalliseen seinälatauslaitteen avulla tapaan yön yli kahdeksassa tunnissa, jos akku on päässyt liki tyhjäksi.

Takana on hienosti tilaa, vaikka edessä istuisi yli 190-senttinen henkilö.­

Ovet avataan sähköisellä painonapilla. Näin varsinaisia kahvoja ei tarvita lainkaan, mutta miten on käytettävyyden laita?­

Lisävarusteena koeajoyksilöön oli asennettu noin 3 200 euron teknologiapaketti 2, jonka mukana tulevat muun muassa panoraama-lasikatto, hyödyllinen liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä, automaattinen pysäköintiavustin ja B&O:n hienosti soiva premium- äänentoistojärjestelmä.

Autossa vakiona tuleva mukautuva tasanopeudensäädin toimi fiksusti yhteen liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän kanssa. Auto osaa itse hidastaa tasanopeuden vallitsevan nopeusrajoituksen mukaan – ja lisätä siihen tarvittaessa 3 km/h, jolloin todellinen nopeus on kohdillaan. Edistyksellistä tekniikkaa.

Vetotöistä kiinnostuneille kerrottakoon, että Mach-E:n suurin vetomassa on 750 kiloa, olipa kärryssä sitten jarrut tai ei. Ei kovin paljon, mutta jotakin kumminkin. Saman voi sanoa auton kantavuudesta, joka on vain 433 kiloa. Neljän aikuisen kuormalla matkatavaroineen liikutaan helposti jo kantavuuden ylärajoilla.

Takatavaratila on vain 402-litrainen, mutta käytännöllisen muotoinen. Lisäksi keulalta löytyy 80-litrainen ”etukontti”.­