Audilla menee nyt lujaa – uuden Q4 e-tronin kompuutterissa koodirivejä hurjasti enemmän kuin muinaisessa avaruussukkulassa

Audi Q4 e-tronille on helppo ennustaa menestystä.

Sähköistyvällä Audilla on nyt melkoinen vauhti päällä. Viime kuussa valmistaja esitteli e-tron GT:n, jolla haluttiin kertoa merkin uudesta DNA:sta ja urheilullisuuden säilyttämisestä. Sillä haluttiin samalla rakentaa nostetta kaikille Audin valmistamille sähköautoille, joista seuraavana markkinoille tulee Q4 e-tron.

Audi paljasti jo tulevan sähköautonsa sisustuksen ja tilat, mutta lopullisia muotoja ja tekniikkaa pitää odottaa huhtikuun puoleen väliin.

Uuden mallin nimi on sikäli tuttu, että Q4 e-tron paljastettiin konseptiautona Geneven autonäyttelyssä kaksi vuotta sitten. Nyt auton linjoista ja ulkonäöstä kerrottiin sen verran, että tuotantomalli on 95-prosenttisesti konseptiauton kaltainen.

Lähtökohtana uudessa Audissa on emokonsernin sähköautoihin kehittämä MEB-perusrakenne. Vaikka se on skaalattava eli mittoja voi muuttaa, on Q4 e-tronissa sama 2,765 metrin akseliväli kuin Škoda Enyaqissa ja Volkswagenin ID-malleissa. Audin korilla on mittaa 4,59 metriä, mikä asettaa uutuuden mallimerkinnän mukaisesti Q3:n ja Q5:n väliin.

Koska polttomoottoria ei ole, sähköauton keula voi olla lyhyt. Lisäksi matkustamon lattia on tasainen, mikä sekin lisää tilan tuntua. Tavaratilaa uudessa sähkö-Audissa on saman verran kuin Q5:ssä.

Ohjaamo on paljon perinteisempi kuin konsernisisarissa, mutta näkymättömissä on edistyksellistä tekniikkaa.­

Matkustajien tiloja valmistaja innostuu vertaamaan Q7:ään, joka on sentään viisi metriä pitkä jättiläinen. Yksi mukavuutta lisäävä seikka on, että takana istutaan lähes seitsemän senttiä korkeammalla kuin edessä. Silti pääntilaa on riittävästi.

Ohjaamo erottaa Q4 e-tronin selvästi konsernisisaruksistaan, sillä se on näennäisesti perinteisempi, ja kuten asiaan kuuluu, paljon ylellisempi. Sisätilojen muotoilusta vastaava eteläkorealainen Chan Park toteaa, että hän halusi saada asiakkaalle aikaan wau-tunteen, kun tämä avaa oven. Perinteisyys on kuitenkin vain pintaa, sillä näkymättömissä on paljon edistyksellistä tekniikkaa.

Yhdessä asiassa Audilla on tehty maltillinen ja ehkä hyvinkin onnistunut päätös. Kojelautaan on jätetty vanhan hyvän ajan katkaisimia muun muassa ilmastoinnin käyttöön, eikä kaikki toimi hipaisulla tai jostain tieto-viihdejärjestelmän kätköistä löytyvällä valikolla. Toki toiveita voi esittää myös lausumalla Hey Audi…

Kuljettajan edessä on aina digitaalinen näkymä. Perusmallissa se on 10.25-tuumainen näyttö, jota ohjataan monitoimiohjauspyörästä.

Lisävarusteena saa virtuaalisen mittariston, johon saa suuren karttanäytön ja joka on muutenkin monipuolisesti muokattavissa. Uutena tulokkaana on mittaristo, johon pystyy valitsemaan tyyliksi klassisen, urheilullisen tai tehonäyttöä korostavan e-tronin.

Kolmiulotteisuus hallitsee monella tavalla Q4 e-tronin ohjaamoa. Ajosuunnan valitsin, käynnistysnappi ja muutamia muita katkaisimia on sijoitettu saarekkeelle, joka ikään kuin leijuu etuistuimien välissä. Ohjauspyörässä on mustat taustavalaistut kosketuspinnat, joilla käytetään monia auton toimintoja.

Futurismia tuovat kuusikulmainen, kosketustoiminnalla varustettu ohjauspyörä, vaihteenvalitsimen saareke ja peräti 11,6-tuumainen kosketusnäyttö.­

Audi on erityisen ylpeä Q4 e-tronin lisävarusteena tilattavasta tuulilasinäytöstä, jossa se sanoo ottavansa hurjan loikan kohti tulevaisuutta. Kuljettajan edessä tiedot ovat kahdella tasolla, joista alemmalla on staattisia navigoinnin ohjeita, ajonopeus ja esimerkiksi voimassa oleva nopeusrajoitus. Ylemmässä osassa näytetään ajo-ohjeita ja varoituksia, kuitenkin niin etteivät ne häiritse ajoon keskittymistä.

Ajajan ei tarvitse irrottaa katsettaan tiestä, sillä tärkeimmät tiedot heijastetaan tuulilasiin. Tietoa kerätään etukamerasta, tutkan antureista ja satelliittinavigoinnista. Sitten ohjelmisto laskee oikean sijainnin suhteessa ympäristöön ja sijoittaa tiedot tuulilasille kuljettajan näkökenttään kuvanmuodostusyksikön avulla.­

Kuljettajan paikalta näyttää siltä, että edessä lentää oikeata suuntaa näyttävä merkki, jota Audi kutsuu drooniksi. Nuoli etenee tarkoitettuun suuntaan, ja kun ollaan oikealla reitillä se häviää, ilmestyäkseen taas kun on tarpeen löytää oikea kaista tai suunta seuraavassa risteyksessä.

Käytännössä tuon oivaltavan ja yksinkertaiselta vaikuttavan toiminnon takana on valtavasti suunnittelua ja hurjan tehokas tietokone. Audi ilmoittaa, että lisätyn todellisuuden ohjelmistossa on 600 000 koodiriviä, mikä on 50 prosenttia enemmän kuin avaruussukkulan ensimmäisen version hallintajärjestelmässä. Avaruussukkulalla mentiin sananmukaisesti avaruuteen, Audissa on kuitenkin kyse vain kuljettajalle annettavista ohjeista.

Takaistuinten selkänoja taittuu tavaroiden niin vaatiessa muodostaen lähes tasaisen lattian.­

Ostajalla on runsaasti valinnanvaraa Q4 e-troninsa viimeistelyyn. Enää ei kuitenkaan suosita yksittäisiä varusteita, vaan sisustusvaihtoehdot on koottu yhdeksäksi paketiksi. Niissä käytetään paljon aivan uusia materiaaleja ja saatavissa on esimerkiksi kaksi verhoilua, joissa on käytetty paljon kierrätetyistä muovipulloista saatua polyesteriä.

Uuden Audi Q4 e-tronin hinnat ovat vielä pimennossa. Voisi kuvitella, että halvimman version hinta puristuu valtion hankintatukirajan alle eli 50 000 euroon.