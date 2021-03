Onko mahdollisuus saada ajokortti jo 17-vuotiaana ollut hyvä vai huono asia? Kortin ehtoja väläytetään jo muutettaviksi

Ajokortin ikäpoikkeuslupa ei saa suomalaisilta laajaa kannatusta. Myös liikenneturvan mielestä uusille ehdoille ja rajoituksille olisi jo paikkansa.

Nykyisen ajokorttilain myötä henkilöauton ajokortin voi saada poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä.

Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä kuitenkin vain joka neljäs suomalainen (26 %) oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että mahdollisuus saada henkilöauton ajo-oikeus 17-vuotiaana on ollut hyvä muutos.

– Uuden kuljettajan riski liikenteessä on tutkimusten mukaan sitä suurempi, mitä vähemmän hänellä on ikää. Poikkeuslupa on monelle 17-vuotiaalle erittäin tärkeä ja toimiva ratkaisu, mutta prosessia voisi täsmentää helpoilla keinoilla. Poikkeuslupiin liittyviä ehtoja voisi punnita entistä tarkemmin ja samanaikaisesti miettiä sitä, miten nuorta kuljettajaa voisi tukea yhä paremmin. Lisäksi voisi pohtia erilaisten rajoitusten hyödyntämistä, sanoo asiaan varsin perusteellisesti perehtynyt Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.

Poikkeuslupapäätökseen voitaisiin Anteroisen mukaan liittää esimerkiksi ehto kuljetuksista joihin lupa oikeuttaa, ennen kuin vähimmäisikävaatimus täyttyy. Lisäksi poikkeuslupaehtoja kiristämällä nuori voisi myös kerryttää ajokokemusta nykyistä turvallisemmalla tavalla.

Ehdot ja rajoitukset korostaisivat myös sitä, että kyseessä on nimensäkin mukaisesti poikkeuslupa.

– Yksi esimerkki on se, ettei poikkeuslupaa myönnettäisi henkilölle, joka on määrätty ajokieltoon aiemmalla ajokorttiluokalla. Nuorella on jo paljon taitoja turvalliseen liikkumiseen, mutta ikävaiheeseen kuuluva voimakas kehitys aivoissa tuottaa haasteita harkintakykyyn ja tunteiden säätelyyn. Myös vertaisryhmän – esimerkiksi auton täynnä kavereita – merkitys liikennekäyttäytymiseen on usein iso niin hyvässä kuin pahassakin, Anteroinen toteaa.