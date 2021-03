Jo 30 000 ajaa ikäpoikkeusluvalla – seuraukset selvitettiin

17-vuotiaille on ikäpoikkeusluvalla myönnetty jo noin 30 000 ajokorttia.

Nuorten kiinnostus ajokortin hankkimiseen on edelleen laskenut. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo, että vain 54 prosenttia 18-vuotiaista hankkii B-luokan ajokortin. Kehityssuunta on sama kaikkialla, vaikka alueellinen vaihtelu on suurta.

Myös 16-vuotiaista aiempaa hieman harvemmalla on jonkin ajoneuvoluokan ajo-oikeus. Tämä koskee etenkin mopokortteja, mutta myös moottoripyöräkorttien haltijoiden osuus pieneni.

Ajokorttilakiuudistuksen seurantatutkimuksesta ilmenee, että uudistus laski B-kortin kuluttajahintaa ja lisäsi opetusluvan suosiota. B-korttisuoritusten kokonaismäärä kuitenkin kasvoi hieman, ja autokouluoppilaiden menestyminen ajokokeessa heikkeni.

17-vuotiaille on ikäpoikkeusluvalla myönnetty jo noin 30 000 ajokorttia. Kyselytutkimuksen mukaan heille kertyy ajokilometrejä ensimmäisen ajovuoden aikana merkittävästi enemmän kuin keskimääräiselle uudelle kuljettajalle.

– Tämä heijastuu ikäpoikkeuslupalaisten suurempina rike- ja vahinkomäärinä liikenteessä. Vahingot jäävät kuitenkin keskiarvon alapuolelle, kun ne suhteutetaan ajettuihin kilometreihin, sanoo Sitowisen vanhempi suunnittelija Janne Tuominen tiedotteessa.

Nuorten kuljettajien liikennekuolemien määrä pysyi ennallaan

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna tieliikenteessä kuoli 220 ihmistä, mikä on vajaa viidennes vähemmän kuin vuonna 2010. Nuorten kuljettajien loukkaantumiset tieliikenteessä ovat viime vuosina vähentyneet.

– 17-vuotiaita loukkaantui vuonna 2020 aiempaa enemmän henkilöauton kuljettajina, mutta loukkaantumiset matkustajina, mopolla tai moottoripyörällä vähenivät. Nuorten kuljettajien liikennekuolemien vuosittaiset määrät ovat jotakuinkin ennallaan, jatkaa Liikenne- ja viestintäviraston erityisasiantuntija Riikka Rajamäki.

Traficom kertoo, että noin puolet ensimmäisen ajo-oikeusvuoden ajokieltorikoksista tapahtui neljän kuukauden sisällä ajo-oikeuden saannista kaiken ikäisillä. Määrässä näkyy Suomen vuodenaikojen vaikutus ajokäyttäytymiseen, sillä ajokieltorikoksia tapahtui eniten vuoden valoisana aikana eli keväällä, kesällä ja alkusyksyllä. Tapahtumat myös painottuivat viikonloppuihin ja öihin.

Ajokorttilaki uudistui vuonna 2018. Eduskunta edellytti lakimuutoksen yhteydessä, että uudistuksesta tehtäisiin seurantatutkimus, jonka ensimmäinen osa on nyt valmistunut. lisäksi Traficom teetti vuosittaisen uusien kuljettajien seurantatutkimuksen, johon sisältyi otos 17-vuotiaana B-kortin saaneita.