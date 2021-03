Audin uusi sähköauto Q4 e-tron tarjoaa valtavat tilat kompaktissa koossa – laajennettu todellisuus ylpeydenaiheena

Ilta-Sanomat pääsi tutustumaan etukäteen uuteen Q4 e-troniin, joka esitellään virallisesti huhtikuun 14. päivänä.

Audi halusi ensin korostaa e-tron GT:llä sähköautojen urheilullisuutta ja hauskuutta, ennen kuin se toi oman näkemyksensä suurempaa kansanosaa kiinnostavasta vaihtoehdosta.

Uutuus on nimeään myöten sikäli tuttu, että Audi paljasti Q4 e-tron konseptiauton kaksi vuotta sitten Geneven autonäyttelyssä. Muutokset muotoilussa ovat hyvin vähäisiä – tuotantomallin kerrotaankin olevan 95-prosenttisesti samanlainen kuin konseptiauto. Kaikkia yksityiskohtia ei vielä paljastettu, joten muun muassa ilmanvastuskerroin jätettiin vielä kertomatta.

Sen sijaan korin mitat annettiin julkisuuteen. Akseliväli on (yllättäen) sama 2,765 metriä kuin Škoda Enyaqissa ja Volkswagenin ID-malleissa.

Kori on 4,59 metriä pitkä eli auto sijoittuu mallimerkinnän mukaisesti polttomoottoristen Q3:n ja Q5:n väliin. Tilaa on kuitenkin ihan toiseen malliin, sillä tavaratila on yhtä suuri kuin Q5:ssä ja matkustajille on Audin mukaan yhtä paljon tilaa kuin viisi metriä pitkässä Q7:ssä.

Ohjaamoltaan Q4 e-tron poikkeaa konsernin muista samankokoisista sähköautoista, sillä näkymä on perinteisempi ja myös ylellisempi.­

Täysin digitaalinen ohjaamo on huomattavasti perinteisemmän näköinen kuin konsernisisarissa ja sen takia monen asiakkaan ehkä helpompi hyväksyä. Näyttöjen koot ovat nopeassa kasvussa, sillä Q4 e‑tronissa on ensi alkuun 10,25-tuumainen keskinäyttö ja vuoden loppupuolella tulee saataville 11,6-tuumainen.

Mielenkiintoisia piirteitä ovat ohjauspyörä ja keskikonsoli. Vaihteenvalitsin, tai siis pikemminkin ajosuunnan valitsin, on sijoitettu leijuvaan saarekkeeseen istuimien väliin. Tuolla järjestelyllä ohjaamo ei ole yhtä avaran tuntuinen kuin monessa sähköautossa. Ohjauspyöräksi voi valita perinteisen pyöreän sijaan ylä- ja alaosastaan litistetyn, kuusikulmaiselta näyttävän ratin.

Ajajan tai tarvitse irrottaa katsettaan tiestä, kun kaikki oleellinen näkyy auton edessä tiellä.­

Audin ylpeydenaiheisiin kuuluu heijastusnäytön laajennettu todellisuus. Siinä olevat ohjeet ja varoitukset vaikuttavat olevan tiessä kymmenen metriä auton edellä. Navigoinnin ohjeet tuodaan kuljettajalle auton edellä leijuvan ”droonin” avulla. Monen asiakkaan iloksi Audissa ei ole kojelaudassa liukupintaa äänentoiston voimakkuuden ja lämpötilan säätöön, vaan ilmastointilaitetta hallitaan perinteisin painikkein.

Vaihde tai pikemminkin ajosuunta valitaan keskellä leijuvasta saarekkeesta, jossa on myös käynnistysnappi.­

Enemmän tietoa tulevasta Audi Q4 e-tronista ja sen yksityiskohdista löytyy perjantaina 12. maaliskuuta ilmestyvässä Ilta-Sanomien paperilehdessä