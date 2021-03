Osaisitko ajaa tässä oikein? Helsingissä on paha risteys, jota liikenne­opettajakin kuvaa ”sekamelskaksi”

Helsingin haastavimmat risteykset testaavat autoilijan havainnointikyvyn rajoja. Katso videolta, osaisitko sinä ajaa oikein.

Helsingin liikenneviidakossa tulee väistämättä vastaan haastavia tilanteita. Havainnointikyky on koetuksella, kun samalla alueella liikkuu autoilijoiden lisäksi runsaasti kevyttä liikennettä, linja-autoja ja raitiovaunuja.

Yllä olevalla videolla esitellään kaksi erittäin haastavaa paikkaa Helsingin liikenteestä: Viiskulma ja Pohjolanaukio. Näet risteyksistä myös laajat ilmakuvat.

Liikenneopettaja Bror Torstensson Autokoulu Symppiksestä ei joudu miettimään kauan, ennen kuin mieleen nousee klassinen liikenteen solmukohta: Punavuoren ja Ullanlinnan rajalla sijaitseva Viiskulma.

Tulkinnasta riippuen viiden tai kuuden tien solmukohdassa kulkee paljon erilaisia tienkäyttäjiä.

Ilmakuva Viiskulmasta havainnollistaa, miten haastava paikka on kyseessä. Tasa-arvoisessa risteyksessä kulkee henkilöautojen lisäksi raskasta, julkista ja kevyttä liikennettä.­

Risteys on tasa-arvoinen, joten autoilijan pitää väistää muuta liikennettä seuraavassa järjestyksessä: jalankulkijat, raitiovaunut ja omasta tulosuunnasta katsottuna oikealta tuleva liikenne. Jokaisen risteykseen tulevan tien yli kulkee vielä kaiken lisäksi suojatie.

– Se on kyllä tosi hankala paikka. Siinä on kuusi risteävää tietä, yksisuuntaista tietä ja raitiovaunukiskoja. Se on sellainen legendaarinen paikka meillä, Torstensson kertoo.

Viiskulmassa raitiovaunukiskot kulkevat risteykseen luoteesta Fredrikinkatua pitkin Laivurinkadulle ja toisin päin. Laivurinkatu kulkee etelässä risteykseen kahdesta eri kohdasta.

Lounaasta tulee autoja yksisuuntaista Pursimiehenkatua pitkin. Idässä on Tarkk’ampujankatu ja koillisessa Laivurinrinne.

– Siinä on tavallaan kaikille jotakin. Havainnointi ja muun liikenteen huomioiminen ovat suuressa roolissa.

Viiskulmassa suojateiden tarkkailuun on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Jokaisen risteykseen saapuvan tien yli kulkee kevyttä liikennettä.­

Pohjolanaukio Käpylässä on niin ikään erikoinen liikennehimmeli. Se näyttää äkkiseltään kiertoliittymältä, mutta ei sitä ole.

Ympyränmallisessa vyyhdissä risteilevät kadut, raitiovaunukiskot, kevyen liikenteen väylät, suojatiet ja pyörätien jatkeet. Ilmakuvasta alueen hahmottaminen näyttää mahdottomalta. Eikä se helppoa ole maanpinnallakaan.

Alueella on sekä tasa-arvoisia että eriarvoisia risteyksiä.

Pohjolanaukiolla sijaitsee raitiovaunulinjan 1 päätepysäkki. Risteys on hyvin haastava.­

Torstenssonin mukaan kyseessä on niin sanottu ”sekamelska”. Sanalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liikennesillisalaattia tai byrokraattisemmin ilmaistuna vaikeaselkoista liikennejärjestelyä.

– Paikka on aika mielenkiintoinen. Kun saavut, vastassa saattaa olla tasa-arvoinen risteys. Eli väistät oikealta tulevaa. Sitten taas seuraavassa kohdassa saattaakin oikealta tulevilla olla kärkikolmio ja saatkin mennä. Heidän pitää väistää sinua.

Pohjolanaukiolla on sekä tasa-arvoisia että eriarvoisia risteyksiä. Risteys haastaa havainnointikykyä.­

Viiskulman ja Pohjolanaukion lisäksi Helsingissä on tietenkin paljon muitakin haastavia paikkoja, sekä pysyviä että poikkeusjärjestelyjen muodostamia. Keskustasta Torstensson mainitsee vielä yhden esimerkin.

Kaisaniemenkadun, Unioninkadun ja Liisankadun risteyksessä on vilkas liikennevirta, ja risteyksen läpi liikkuu lisäksi raitiovaunuja ja linja-autoja.

– Siinä tulee aika usein vastaan läheltä piti -tilanteita, Torstensson kertoo.

Autokoulu CAP Itäkeskuksen liikenneopettaja Lari Eriksson muistuttaa puolestaan Haagan kiertoliittymästä.

Haagan jättiläisellä on tosiaan kokoa. Kun kaikki kaistat lasketaan mukaan, halkaisija on noin 145 metriä, ja keskellä kasvaa pieni metsä.

– Siellä on haastetta, kun lähtee ympyrästä oikeastaan mihin suuntaan tahansa. Miten osataan pysyä omalla kaistalla ja osataanko lähteä oikeaan suuntaan?

Karhupuiston kulmalla Kallion kirjaston edustalla on niin ikään monipuolista havainnointia vaativa risteys. Viidenneltä linjalta vasemmalle Fleminginkadulle käännyttäessä vaikeustasoa nostavat raitiovaunukiskot ja pitkä suojatie.

Myös tämä paikka on vilkas. Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on paljon.

Poikkeusjärjestelyt ovat muodostaneet haastavia risteyksiä Erikssonin mukaan myös Raide-Jokerin työmaan lähistölle. Kun lähdetään Roihupellosta kohti Viikkiä, vastaan tulee vanhoja kiertoliittymien pohjia.

Ne saattavat hämätä autoilijoita.

– Nuo risteykset on toteutettu kohtalaisen ikävästi. Siellä haasteena on se, että kuljettajat eivät välttämättä osaa ajaa oikein. Jos voisi luottaa siihen, että kaikki toimisivat liikennesääntöjen mukaan, niin haastetta ei olisi niin paljon. Siellä tapahtuu kuitenkin paljon virheitä.

Liikenneopettaja Bror Torstensson kehottaa lähestymään liikenteen haastavimpia paikkoja rauhallisesti.

– Muistutan aina omille oppilaille, että yritetään hankkia mahdollisimman paljon aikaa ja tilaa. Pidetään turvavälit ja oikea tilannenopeus.

Virheitä tapahtuu yleensä silloin, kun aikaa ja tilaa on vähän. Kiirettä ei siis kannata pitää.