Yli 19 000 autoa vuodessa myyvä kauppias avasi tilastojaan: Näille vuosimalleille on nyt kysyntää – keskihinta 12 800 euroa

Kaksi myydyintä vuosimallia käsittivät yli 20 prosenttia kaikista suuren autoliikeketjun viime vuonna myymistä käytetyistä henkilöautoista.

Suomen suurimpiin autoliikeketjuihin kuuluvan Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n myyntitilastojen mukaan vuoden 2020 myydyimmät autot olivat vuosimallia 2016 ja 2017.

Ketjun juuri julkistamien tilastojen mukaan noin 2–5 vuotta vanhat autot ovat muutoinkin suomalaisten mieleen, sillä viiden myydyimmän vuosimallin joukossa olivat kaikki vuosien 2014–2018 henkilöautot.

Kaikkien 2020 aikana myytyjen käytettyjen henkilöautojen painotettu keskiarvo oli vuosimalleissa mitattuna loppuvuodessa 2011.

Kaikkiaan Seinäjoella pääkonttoriaan pitävä ketju myy vuosittain yli 19 000 ajoneuvoa.

– Moni on valinnut nyt sellaisen autonostostrategian, että odottavat mieleisensä uuden auton vanhenemista muutaman vuoden ja ostavat sen itselleen heti kun auto saapuu vaihtoautomarkkinoille. Samalla kun käyttövoimat, ja siten autot, ovat kehittyneet nopeasti, ovat myös suomalaiset alkaneet ostaa uudempia vaihtoautoja päästäkseen entistä aiemmin käsiksi uuteen teknologiaan, yrityksen myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni kertoo tiedotteessa.

Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n mukaan sen vuoden 2020 aikana myymien käytettyjen henkilöautojen arvonlisäverollinen keskihinta oli noin 12 800 euroa.

Myytyjen käytettyjen pakettiautojen keskiarvohinta oli puolestaan noin 20 600 ja myytyjen matkailuautojen 36 200 euroa.

– Suomessa on kysyntää kymmenentuhannen euron arvoiselle vaihtoautolle. Viime kesänä huomasimme tilastojemme valossa keskihinnan nousseen jopa 14 000–15 000 euroon. Vaikka koko vuoden 2020 toteutunut keskihinta ei näin korkealla pysynyt, on keskiarvo silti muutama tuhat euroa korkeampi kuin mitä aiempina vuosina on totuttu. Poikkeusajan tuomat säästöt peruuntuneiden lomien muodossa jättivät suomalaisille ylimääräistä rahaa käteen, jota kulutettiin vaihtoautokauppojen muodossa, toimitusjohtaja Juha Rinta-Jouppi summaa.