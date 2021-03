Ilta-Sanomat kokeili, millaisia kykyjä sähköllä toimivalla kiinalaispakettiautolla on. Kahdesta Suomeen tulleesta mallista valinta kohdistui pienempään Maxus e-Deliver 9:ään.

Suomen toistaiseksi tuorein automerkki, kiinalainen Maxus, tuo Suomeen Euniq MPV-tila-auton lisäksi kaksi täysin uutta sähköpakettiautoa, pienemmän Maxus e-Deliver 3:n ja ns. tonniluokan Maxus e-Deliver 9:n.

Kummastakin pakettiautouutuudesta on saatavilla lukuisia erilaista variaatiota kuormatilavuuden ja akkukapasiteetin vaihdellessa. Maahantuojan mukaan juuri nämä uudet sähköpakut ovat Maxus-autojen myynnin selkäranka, ainakin nyt aluksi.

Ensitestissämme on pakuista ensin pienempi, Maxus e-Deliver 3. Se on saatavana kahden eri akselivälin versiona, joiden vastaavat kuormatilavuudet ovat 4,8 m³ ja 6,3 m³. Myös ajoakustoja on kahta kapasiteettia, 35 kWh tai 52,5 kWh. Heti samaan hengenvetoon akkujen kestosta huolestuneita valmistaja rauhoittelee akkutakuulla, joka on kunnollinen, kahdeksan vuotta tai 160 000 kilometriä.

Seitsemäntuumainen kosketusnäyttö kuuluu e-Deliver 3:n suhteellisen kattavaan vakiovarusteluun.­

Auton kantavuus vaihtelee 860 ja 1 000 kilon välillä, eli ajoakuston huomattavasta massasta huolimatta autolla voi siirrellä ihan kunnon kuormiakin. Toimintamatkaksi on riippumattomasti valvotun ja standardoidun WLTP-kulutusmittauksen yhteydessä saatu isommalla akulla 342 kilometriä, vaikka virallista kulutuslukemaa ei vielä olekaan julkaistu. Talvipakkasilla näistä toteutuu varovasti arvioiden 250.

e-Deliver 3:n yleisolemus on aiemmin ensitestattua Euniq MPV:tä huomattavasti työkalumaisempi ja karumpi. Auto on kaksipaikkainen, ja ohjaamossa vallitsee tarkoituksenmukainen, kovamuovinenkin tunnelma. Fokus on siis vain oleellisessa.

Takaovat aukeavat 180 astetta kahdessa osassa, myös oikean kyljen liukuovi on aina vakiovaruste.­

Ajoasento on maksimissaan 185-senttiselle kuljettajalle luonteva, pidemmillä jalat jäävät jo mittavia matkoja ajatellen hieman liian koukkuun – mutta ehkä ei näillä autoilla pitkälle reissulle lähdetäkään.

Lajityypin pikkupakuilta ei ole koskaan ehkä odotettukaan sitä kaikkein kehittyneintä ajonautintoa, mutta perustarpeet e-Deliver 3 tuntuisi täyttävän. Suorituskyky on jälleen kerran sähköautolle tyypillisesti mukavan reipasta, mutta vain nopeuteen 80 km/h saakka – toisaalta se lieneekin relevantein matkanopeus tämän tyypin autolle.

Vaikka auton ohjaustuntuma tuntui talvikeleillä hieman keinotekoiselta ja hontelolta, saattoi ohjautuvuuteen kuitenkin luottaa aivan tavalliseen tapaan, Kyse on lähinnä siitä, kuinka nopeasti auton kanssa tulee sinuiksi. Kyseessähän on pohjimmiltaan työkalu.

Moottoritienopeudessa nastarenkain ajomelu kasvaa jo huomattavaksi, mutta ei auton käyttötarkoitus huomioiden kuitenkaan liian kovaksi. Auton regeneraation tasoa voi säätää kytkimestä ohjauspyörän vasemmalta puolelta.

Hidaslataus kestää 7,2 kW:n latauslaitteen avulla noin kahdeksan tuntia.­

Sisätilojen lämmitysjärjestely on erikoinen: lämmitys on joko päällä tai sitten ei. Tämän lisäksi lämmityksestä säätää voi vain puhallinnopeutta, eli autossa on manuaalinen ilmastointi vakiona.

Myös tasanopeussäädin, seitsemäntuumainen kosketusnäyttö ja monitoimiohjauspyörä kuuluvat e-Deliver 3:n suhteellisen kattavaan vakiovarusteluun. Istuinlämmityksen kytkimet on sijoitettu erikoiseen paikkaan. Oikean kyljen liukuovi tulee aina auton mukana, ja takaovet avautuvat laajalti.

Maxus pitää hintaa yhtenä myyntivalttinaan: e-Deliver 3 -mallin lähtöhinta 4,8 m³:n tilavuudella ja 35 kWh:n akulla on 36 387 euroa. Onko hinta kohdillaan, jää jokaisen itse arvioitavaksi.

Lisävarusteiksi jää hyötyajoneuvoissa käytännössä lähinnä kuormatilan vanerointi, metalliväri sekä jotkin arjen käyttöä helpottavat lisätarvikkeet, kuten 32A-latauskaapeli autolta erikseen hankittavalle seinälatauslaitteelle eli ns. wallboxille.