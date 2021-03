Kevät on hyvä aika vaihtaa autoon yksi tärkeä kulutusosa – onnistuu usein myös kotioloissa

Talven jäljiltä auton sisäilmansuodatin on usein huonossa kunnossa.

Kevät on paras aika sisäilmansuodattimen vaihdolle, sillä varsinkin heikkolaatuisten sisäilmansuodattimien toimintakyky on syksyn kosteudessa ja talven lämpötilavaihteluissa tyypillisesti huonontunut. Keväällä myös tieilma on täynnä katupölyä ja siitepölykausikin alkaa ilmojen lämmetessä, eli suodatustarvekin on keväällä suuri.

Käytännössä auton sisäilmansuodatin on puskuri liikenteen hiukkasia kuten katupölyä, siitepölyä ja pakokaasujen partikkeleitakin vastaan. Ilman suodatinta ne päätyisivät matkustajien hengitettäväksi ja auton sisäpinnoille.

Tämän lisäksi sisäilmansuodatin suojelee auton ilmanvaihtolaitetta pölyltä ja roskilta.

– Sisäilmansuodatin kannattaa ehdottomasti vaihtaa vuosittain. Ei tarvitse kuin verrata uutta ja käytettyä sisäilmansuodatinta, niin ymmärtää miksi. Kaikki sisäilmansuodattimen keräämä lika ja aines olisi muuten auton sisäilmassa. Talven aikana kostunut huonolaatuinen sisäilmansuodatin voi pahimmillaan kasvaa hometta, kertoo mm. autojen varaosiin erikoistuneen Atoy Group:n Juho Nordgren.

Moni suodatin on vaihdettavissa myös itse

Mutta kannattaako sisäilmansuodattimen vaihto tehdä itse vai pitääkö auto viedä sitä varten huoltoon? Vastaus tähän riippuu käytännössä suodattimen sijainnista sekä omasta viitseliäisyydestä ynnä huoltotaidoista.

Joissain autoissa vaihto voi olla hyvinkin järkevää teettää korjaamolla, koska sisäilmansuodatin saattaa sijaita peruskäyttäjän taitoihin nähden varsin hankalassa paikassa.

Toisaalta eräissä automalleissa vaihto voi onnistua verrattain helposti aivan aloittelijaltakin.

Suodattimen sijaintia ja vaihto-operaation suuruutta voi selvitellä esimerkiksi auton käyttöohjekirjasta, josta pitäisi löytyä ainakin jonkinlainen kuvailu kyseisestä operaatiosta.

Toinen lähde tiedolle on auton huoltokirja mahdollisine leimoineen ja kirjauksineen.

Uunituore huoltomerkintäkään ei tosin Nordgrenin mukaan ole aina tae siitä, että suodatin olisi hiljattain vaihdettu.

– Sisäilmansuodattimen vaihto ei kuulu kaikkien automerkkien huolto-ohjelmaan.

Sisäilmasuodattimien laatu ja valikoima ovat parantuneet viime vuosina.

Nykyisin saatavilla on mielenkiintoisesti esimerkiksi antiallergisia suodattimia erityisesti siitepölyallergioista kärsivien tarpeisiin.