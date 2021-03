Koeajo: Porsche Taycanin takavetoinen perusmalli on siisti ”säästö-Possu” – lisävarusteiden hinnat ihan toisesta maailmasta

Porsche Taycanin edullisin versio on onnistunut takavetoinen sähköauto.

Uusista autoista keskustellessa on aina silloin tällöin hyvä puhua rahasta, koska toisilla sitä on, toisilla vähemmän.

Porsche kuuluu niihin merkkeihin, joiden myyntihalleissa voi vahvasti aistia ison rahan läsnäolon. Silti myös Porschella on malleja, jotka edustavat ehdottomasti tätä päivää, mutta eivät maksa aivan järjettömiä summia, edes Suomessa. Rikkaan ja tavallisen kansalaisen raja-aita madaltuu.

Tällaista halpuuttamista on esimerkiksi Porsche Taycanin takavetoinen perusmalli, joka on juuri saapumassa maahamme. Taikasana hinnan hillitsemisessä on täyssähköisyys, jonka ansiosta autoveroa tämän ”säästo-Possun” hinnassa on ainoastaan 2 300 euroa. Toki arvonlisäveroakin pitää pulittaa yli 17 000 euroa, joten kyllä valtiokin omansa saa. Silti tyypilliselle Porsche-asiakkaalle takavetoisen Taycanin noin 90 000 euron hintalappu on suorastaan köykäinen. Olemme saksalaismerkin hinnastojen alalaidalla.

Taycaniin laskeudutaan. Ajoergonomia on huipputasolla. Kuljettajan paikalla on helppo viihtyä, kunhan autoon on päässyt sisälle.­

Ei tämäkään versio sähkö-Porschesta jokapojan perusautoa tee – ellei sitten käytettynä, sillä Porschet ovat totutusti laadukkaita ja vähävikaisia autoja, jotka kestävät käyttöä erinomaisesti. Toistaiseksi ei ole noussut esiin yhtäkään faktaa, joka viittaisi siihen, että esimerkiksi kymmenvuotias tai vaikkapa 300 000 kilometriä ajettu sähköauto olisi aina teknisiltä ominaisuuksiltaan loppuun ajettu. Tilanne saattaa olla jopa päinvastainen polttomoottoriautoon verrattuna, kun kuluvia osia on vähemmän. Esimerkkejä löytyy jo niin edullisista Nissan Leaf-malleista kuin kalliista Tesloistakin.

Perus-Taycan kiihtyy sataseen 5,4 sekunnissa ja saavuttaa 230 km/h huippunopeuden. Suorituskyky on ihan aitoa Porschea, joskin huippunopeutta voi joku arvostella Porsche-asteikolla matalaksi.

Kojelaudan keskinäytön lisäksi myös etumatkustajalle on saatavana oma näyttönsä – reilun tonnin lisähinnalla.­

Isompiakkuiseen 4S-nelivetoversioon verrattuna takaveto-Taycan on 170 kiloa kevyempi, minkä voi ainakin periaatteessa ajatella konkretisoituvan himpun parempana ajettavuutena.

” Talvi ei tee tepposia tälle autolle.

Toimintamatkaa kertyy yhdellä latauksella 431 kilometriä nykyisen WLTP-standardin mukaan. Koeajomme osui kunnon talvipakkasille, jolloin elohopea laski miinuslukemaan 18. Paukkupakkasilla auton kulutus asettui sekalaisessa ajossa, puolentoista tunnin ja esimerkiksi 90 kilometrin matkalla 25,8 kWh:iin satasella. Suoritus on erinomainen. Ei ihme, että Taycan voitti Tekniikan Maailman sähköautojen talvitestin. Talvi ei tee tepposia tälle autolle.

Ajaminen on melkoista juhlaa. Ohjaustuntuma ei jätä kylmäksi, ja takaveto tuo ajokäytökseen mukavasti eloisuutta, jota nelivetoversioista ehkä puuttuu. Taycan ohjautuu täsmällisen herkästi ja reagoivasti. Taycanissa on myös perustaltaan anteeksiantava ja kyvykäs alusta. Rengasmelu ei kasva moottoritienopeuksissakaan häiritsevälle tasolle.

Testiyksilöön oli asennettu vielä reilun kahden tuhannen euron arvoinen mukautuva ilmajousitus. Matkanteossa ei ollut yliampuvaa kovuutta edes sport-asetuksella ajettaessa.

Yliampuvuutta voi sen sijaan aistia Porschen tavassa hinnoitella lisävarusteita. Koeajoautoon oli ympätty erilaisia lisäherkkuja yli 63 000 eurolla! Näin ollen koeajoyksilön hinta kipusi reippaaseen 156 000 euroon, mikä onkin jo aivan eri tarina kuin lähtöhinta. Surulliseksi vetää etenkin se, että esimerkiksi istuinlämmittimistä pitää maksaa lähes tonni, lämpöpumpusta yli 800 euroa, mukautuvasta tasanopeussäätimestä lähes kaksi tonnia ja kunnon hifi-järjestelmäsä pitkälti yli 6 000 euroa. Monessa perusautossa suunnilleen samat herkut saa kaupan päälle tai ainakin murto-osalla mainituista hinnoista.

” Tämä auto ei totisesti ole kankeille suunniteltu.

Toinen miinusmerkki liittyy autoon käyntiin. Sisälle pitää kiemurrella, ja kovin kummoisia hartioita ei tarvitse kantaa, että ne ottavat autosta ylös noustessa ikävästi kiinni oviaukon reunoihin. Tämä auto ei totisesti ole kankeille suunniteltu.

Onko Porsche Taycan sitten vain rikkaiden herkku, jonka saavuttamattomuus tekee tavallisen kansalaisen lähinnä kiukkuiseksi?

Takana on loppujen lopuksi mukavasti tilaa, mutta vain kahdelle normaalimittaiselle aikuiselle.­

Ihminenhän ei tarvitse elämäänsä uutta materiaa saavuttaakseen onnen, jos se hänellä jo on. Tuttua on, että onnellisuutta jaetaan meille epätasaisesti, ja usein sen eteen on myös tehtävä paljon työtä.

Takatavaratila on 407-litrainen, mutta lastausaukko pienehkö.­

Tänään, kun vastakkainasettelun aika on väistymässä, on hyvä sisäistää, että kateus ei lisää omaa onnea. Pitää vain yrittää kovemmin.

Niin on tehnyt myös Porsche.

Takaveto-Taycanin lähtöhinta ei ole tässä suorituskyky- ja laatuviiteryhmässä mitenkään erityisen suolainen. Siluettia hallitsee taaksepäin kallistuva sporttinen kattolinja.­