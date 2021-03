Kevythybriditekniikka toi Kia Stoniciin pientä piristystä.

Kian mallistossa riittää autoja lähes jokaiseen arkiseen tarpeeseen, mutta eniten suomalaiset suosivat korealaismerkin kompakteja malleja. Viime vuonna Kia oli viidenneksi rekisteröidyin henkilöautomerkki Suomessa 7,3 prosentin markkinaosuudellaan. Sen malleista Ceed, Rio, Stonic ja Niro mahtuivat 30 myydyimmän henkilöauton joukkoon.

Edellä mainituista uusiutunut Rio oli hiljattain IS:n koeajossa. Sen jälkeen olikin helppo hypätä korkokengille nostetun Rion eli Stonicin kuskin paikalle.

Ulkokuoren perusteella on vaikea puhua uudistuneesta Stonicista.­

Stonic on saanut yksilitraisiin bensiiniturbomalleihinsa kevythybridijärjestelmän samaan tapaan kuin Rio. Tarjolla on joko 100- tai 120-hevosvoimaa 7-portaisella DCT-automaattivaihteistolla. Autojen akseliväli on sama, mutta Stonicin maavara Rioon nähden on 2,5 senttimetriä korkeampi. Pituuseroa löytyy 7,5 senttimetriä Stonicin eduksi. Tavaratilatkin ovat käytännössä yhtä suuret, mutta missä sitten syntyvät erot?

Ensinnäkin Rioon verrattuna Stoniciin on vaivatonta nousta. Stonicin korkeampi kuskin paikka mahdollistaa selvästi paremman näkyvyyden joka suuntaan. Silti ajotunnelma pysyy vahvasti henkilöautomaisena.

Stonicissa 48 voltin kevythybriditeknologialla pyritään parantamaan polttoainetehokkuutta ja ajodynamiikkaa. Sylinterin lepuutus on osa kuviota. Kun moottorin kuormitus laskee valmistajan määrittelemään tasoon, sylinterin lepuutustoiminto kytkeytyy päälle ja pieni sähkömoottori tallentaa hihnan välityksellä liike-energiaa akkuun. Vastaavasti tallennettu energia tukee miellyttävästi liikkeellelähtöjä ja kiihdytyksiä. Stonicin vääntömomentti onkin kasvanut uudistuksessa 172 newtonmetristä kahteensataan.

Ohjaamo on käytännöllinen olematta karu.­

Toiminnot tapahtuvat melko huomaamattomasti. Tai ei aivan, sillä lepuutuksen ja liike-energiantalteenoton voi havaita käyntinopeusmittarista ja ajonopeuden jyrkästä, jopa ajoittain tuskastuttavan jähmeästä hidastumisesta.

Kaksoiskytkinvaihteisto ei tee itsestään numeroa. Oikeastaan vain tasanopeussäätimen ollessa kytkettynä sormen päällä tehty palautus ohjauspyörästä 50 km/h rajoitusalueelta 80 km:n tuntinopeuteen aiheuttaa konehuoneessa toistuvasti tunnistettavan nykäyksen.

Takaistuimella matkustavien jalkatilat jäävät niukoiksi, jos edessä halutaan istua mukavasti.­

Taajamissa Stonic on oikein käyttökelpoinen auto, mutta pitkillä maantiesuorilla pieni paimentaminen kuuluu asiaan. Ajossa tuntuu myös pientä taipumusta nypytykseen. Mahtavatko 17-tuumaiset pyörät olla kaikkein ominaisimmat tähän autoon?

Tavaratila on parikymmentä litraa vetoisampi kuin Rio-mallissa.­

Ulospäin Stonic ei erityisesti ole muuttunut. Näkyvimmät erot löytyvät etuvaloista ja vanteista. Sisällä kosketusnäyttö on kasvanut kahdeksantuumaiseksi ja suomen kieltä taitavaksi.

Jos puhelimen kautta toistettu Spotify tai radio-ohjelmat kyllästyttävät, Kia tarjoaa korville myös luonnonääniä.­

Koeajoauto oli sonnustettu kalleimmalla TX Design -varustetasolla. Se tarjoaa paljon hyödyllisiä ja toimivia, kalliimmista autoista tuttuja ominaisuuksia, mutta jo alle 20 000 euroa maksava LX-lähtötaso sisältää kelpo määrän varusteita.

Jos auton katumaasturimainen luonne ei määrittele ostohaluja, niin varsinkin GT-Line-varustelulla Rio tarjoaa hiukan enemmän aitoa ajamisen iloa kuin Stonic.