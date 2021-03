Kommentti: Nippuromuttajia uhattiin poliisilla, mutta lopulta nousi virastossa käsi pystyyn virheen merkiksi

Sattuipa sopivasti. Kun Tekniikan Maailma ja Ilta-Sanomat kertoivat keskiviikkona näyttävästi alahärmäläisen eläkeläismiehen mutkistuneesta Volvo-kaupasta, Traficom astui torstaina julkisuuteen ja pyysi anteeksi.

Alahärmäläinen Pentti Korpi oli vienyt romutukseen lukuisat autonraatonsa ja tilannut romutuspalkkiorahojen toivossa uuden Volvo XC60 -lataushybridiauton.

Tammikuun loppupuolella Korvelle ja muille nippuhakijoille selvisi, ettei liikenne- ja viestintävirasto Traficom maksakaan romutuspalkkioita useista autoista.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi julkisesti virheensä ja pyysi anteeksi antamiaan alkuperäisiä ohjeita, joiden mukaan romutuspalkkion olisi mahdollista saada useammasta romutetusta autosta yhden uuden vähäpäästöisen auton hankintaa varten.

Aika sekavaa.

Kun lopulta virastossa nousi käsi virheen merkiksi ylös, Traficom ilmoitti halustaan auttaa hakijoita vahingonkorvausasioissa yhdessä Valtiokonttorin kanssa. Traficom arvioi nyt, että sen antamasta palkkioiden niputtamisen hyväksyvästä neuvonnasta on syntynyt haittaa niille hyvässä uskossa toimineille kansalaisille, jotka ovat romuttaneet useampia autoja ja hakeneet useita romutuspalkkioita tammikuun 25. päivään mennessä. Tuolloin neuvontaa muutettiin siten, että palkkio koskee vain yhtä romuautoa.

Noihin aikoihin Traficom oli vielä niin voimansa tunnossa, että se kertoi vievänsä poliisin tutkittavaksi romutuspalkkion hakemiseen liittyviä väärinkäytöksiä. Samalla se taisi tahallisesti tai tahtomattaan syyllistää myös hyvässä uskossa toimineita kansalaisia.

Nähtäväksi jää, mitä korvataan ja millä perusteilla. Vaivasta ja mielipahasta voi pieniä bensarahoja pudota, mutta tuskin niillä kuuhun mennään. Aika pieni kerroin on asetettava sillekin, että alahärmäläinen eläkeläinen saisi lunastettua uuden Volvonsa valituskierroksen tuloksena, sillä nippuhakemuksen tehneille voidaan myöntää vain yksi romutuspalkkio. Niin laki sanoo.

Romutuspalkkiojärjestelmä on fiksu, mutta käytännön järjestelyt pettivät nyt pahasti. Kysymyksiä jäi ilmaan. Mikä mahtoi olla liikenne- ja viestintäministeriön rooli? Saastuttavia koslia on saatu pois liikenteestä, mutta millainen on sekoilun lopullinen hintalappu?