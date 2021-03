Kyllä! Porsche on tehnyt farmariauton. Uutuuden ensi-illassa torstaina selvisi jo lähtöhintakin.

Kukapa olisi voinut muutama vuosi sitten uskoa, että Porsche valmistaa sähköautoja ja farmariautoja – ja vieläpä sähkökäyttösiiä farmareita.

Vuonna 2019 esitelty Taycan on muuttanut Porschen olemuksen ja siitä on tullut heti alusta alkaen melkoinen menestys. Viime vuonna niitä toimitettiin jo yli 20 000 kappaletta. Norjassa 70 prosenttia Porschen myynnistä oli Taycaneita ja Suomessakin melkein kolmannes.

Heti alusta alkaen on ollut tiedossa, että tavallisen Taycanin rinnalle tulee toinen korimalli, ja tänään paljastettiin vihdoin Taycan Cross Turismo. Valmistaja ei varmasti halua, että sitä kutsutaan farmariksi, mutta sellainenhan se oikeastaan on. Toki jo aiemmin on ollut Panameran Sport Turismo, mutta se on enemmän elämäntapa-auto kuin nyt esitelty uusi Taycan.

Alustan ja korin mitat ovat Taycanissa ja Taycan Cross Turismossa sentin tarkkuudella samat korkeutta lukuun ottamatta. Sitä on uutuudessa kolme senttiä enemmän, mistä takamatkustajat ovat kiitollisia. Heillä on nimittäin nyt melkein viisi senttiä enemmän pääntilaa.

Taycan Cross Turismon linjoissa on paljon samaa kuin vuonna 2018 Geneven autonäyttelyssä esitellyssä Mission E Cross Turismo -konseptiautossa.­

Toinen uuden perän kasvattama asia on tavaratila, jota on vakiona 446 litraa ja sen voi laajentaa 1 212 litran kokoiseksi. Tosin jos valitsee Turbon tai tilaa lisävarusteena Bosen äänentoiston menettää 41 litraa.

Alustassa ei ole mitään suuri uutuuksia, mutta Porsche asemoi Cross Turismon vähän tavallista Taycania katumaasturimaisemmaksi. Sen takia Cross Turismo on myynnissä vain nelivetoisena.

Etuviistosta on jopa vaikea hahmottaa, onko kyseessä tavallinen Taycan vai Cross Turismo­

Autoon on saatavissa Off-Road-muotoilupaketti, joka tuo koriin vähän suojaavia muoveja ja ulkonäköön tietynlaista rosoisuutta. Merkittävämpää on Gravel-ajotila (sorateille), jolloin vakiovarusteisiin kuuluva mukautuva ilmajousitus nostaa korin kolme senttiä korkeammalle maanpinnasta. Kasvanut maavara auttaa ajamista vähän huonommillakin teillä.

Ostaja voi valita Taycan Cross Turismonsa neljän vaihtoehdon joukosta, joista jo kesyimmässä on 280 kilowattia ja lähtöjärjestelmän kanssa 350 kilowattia. Kiihdytyksen nollasta sataan pitäisi onnistua 5,1 sekunnissa ja huippunopeus on aivan riittävä 220 kilometriä tunnissa. Nopeimmassa Turbo S:ssä on enimmillään käytössä 560 kilowattia, jonka turvin kiihdytys sujuu alle kolmessa sekunnissa. Huomionarvoista on se, että Taycan Cross Turismossa on aina kahdesta vaihtoehdosta suurempi 93,4 kilowattitunnin ajoakku.

Suuri takaluukku helpottaa tavaroiden lastaamista lisäten auton monikäyttöisyyttä.­

Uutuudella on jo hinnatkin, jotka lähtevät Taycan 4 Cross Turismon 101 086 eurosta. Tehokkaimman ja samalla vielä paljon paremmin varustellun Turbo S:n hinta on liki kaksinkertainen. Eroa tavalliseen Taycaniin on hinnassa vain vajaat kaksituhatta euroa, ja jostain syystä Taycan 4S Cross Turismo on sisartaan halvempi. Niinpä on aika varmaa, että jatkossa myynti kääntyy vahvasti tähän ”farmariautoon”.