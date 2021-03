Tällaista autoa ei ole tarjolla joka päivä – voi tulla varusmiesaika väkevästi mieleen

Vastaavia itänaapurin maastoautoja ilmestyy aika ajoin Suomessa myyntiin, mutta harvoin näin vähillä ajokilometreillä.

Raaseporissa sijaitseva UAZ-469 on käytännössä pakasta vedetty nelivetoinen avoauto. Enimmillään 55 kilowattia kehittävä bensiinimoottori vie autoa parhaimmillaan 100 kilometriä tunnissa, mutta automalli on enemmän kotonaan rauhallisilla metsätaipaleilla.

UAZ-autoja on ollut myös Suomen Puolustusvoimien käytössä. Niiden kyydistä ovat näkökulmasta riippuen nauttineet tai kärsineet muun muassa varusmiespalvelunsa 1970- ja 1980-luvuilla hoitaneet.

Huutokauppailmoituksen mukaan auto on kulkeutunut Suomeen suoraan Venäjän armeijan varastosta Pokrovista. Vaikka auton valmistusmaa on Neuvostoliitto ja vuosimalli 1973, se on käytännössä aivan uusi, sillä koeajossa on kertynyt matkamittariin 800 kilometriä.

Varastoinnin aikana autoon on myyjän mukaan vuosittain vaihdettu uudet öljyt ja tehty asianmukaiset rasvaukset. Alkuperäisessä kunnossa olevan auton renkaat on uusittu. Suomeen rekisteröity auto on maahantuontikatsastettu.

Myyjä kertoo, että lyhyellä koeajolla kävi ilmi, että ”toinen takajarru ei päästä irti kunnolla ja jarrusylinteri vaihdettava.” Auton maastokäyttöisyyttä lisäävät suuret lähestysmis- ja jättökulmat. Sen sijaan UAZ-469:n moottoreiden maine ei ole kaksinen.

Yleisradio käväisi vastaavanlaisella UAZ-469:llä koeajolla vuonna 2013 sotamies Risto Lappalaisen johdolla. Hänellä oli tuolloin vankka käsitys auton vetovoimasta.

– Jos rättikatto otetaan pois, tämä on sellainen kruisailuauto, että tyttöjä olisi jonossa tulossa kyytiin.

– Kyllä tämän saa ajamalla rikki. Moottori kesti varusmieskäytössä 10 000–20 000 kilometriä. Periaatteessa sillä kyllä pääsee mihin vaan niin kauan, kun ei jää mahasta kiinni ja töppöset ei luista, Lappalainen sanoi Ylen mukaan.