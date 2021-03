Valtio uhkaa viedä tuliterän töpseli-Volvon tilanneelta eläkeläiseltä 86 000 euron palkkiot – ”Joku ylempi taho tästä on vastuussa”

Kuka kantaa sekaannuksesta vastuun?

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ehti tiedottaa kuluttajille lähes kahden kuukauden ajan, että uuden auton kaupassa osamaksuksi kelpaavan romutuspalkkion voisi saada useammasta kuin yhdestä romutettavasta autosta.

Tammikuun ensimmäisinä viikkoina eli romutuslain ensimmäisen version voimassaolon aikana tällaisia ns. nippuhakemuksia saapui Traficomille kaikkiaan noin 300 kappaletta.

Niistä yksi oli alahärmäläisen Pentti Korven 88 000 euron Volvo-ostos.

Toistaiseksi epäselvää on, kuka tai mikä taho kantaa asiassa viestinnällisen tai muun vastuun ja missä kohdin autojaan romuttaneita kansalaisia koskettanut virhetulkinta – jos kysymys on siitä – on alkujaan tapahtunut.

Liikenne- ja viestintäministeriön johdossa ovat poliittisin perustein valitun liikenne- ja viestintäministerin ohella virkamiehinä toimivat ministeriön kansliapäällikkö, ylijohtajat sekä viestintäjohtaja.

Traficomin puolella viraston ylimpään johtoon kuuluvat puolestaan pääjohtaja, ylijohtajat ynnä seitsemän muuta johtajaa mukaan lukien yksi viestintäjohtaja.