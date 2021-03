Volvo paljasti uuden täyssähköisen mallin

Volvo C40 Recharge -malli on tuorein näyttö valmistajan siirtymisestä sekä täysin että osittain sähkökäyttöisiin henkilöautoihin.

Malli on rakennettu CMA-alustalle. Näin se on historian ensimmäinen Volvo, joka on suunniteltu vain täyssähköautoksi.

Volvo julkistaa XC40 Rechargen ja uuden C40 Rechargen jälkeen useita uusia sähkömalleja tulevina vuosina. Volvo tavoittelee täyssähköautoilleen vuoteen 2025 mennessä 50 prosentin osuutta kansainvälisestä kokonaismyynnistä loppujen autojen ollessa hybridejä. Vuoteen 2030 mennessä Volvon tavoite on, että kaikki sen autot ovat täysin sähköisiä.

– C40 Recharge edustaa Volvon tulevaisuutta ja näyttää, mihin suuntaan olemme menossa. Se on täyssähköauto, jota myydään verkossa käytännöllisen huolenpitopaketin kanssa, kertoi Volvo Carsin teknologiajohtaja Henrik Green.

C40 Rechargen voimansiirto koostuu kahdesta sähkömoottorista, joista toinen on etu- ja toinen taka-akselilla. Tehosta vastaa 78 kWh:n akku, jonka voi pikaladata 80 prosenttiin noin 40 minuutissa. Auton ennakoitu toimintamatka on noin 420 kilometriä. Volvo kertoo, että toimintamatka paranee ajan myötä automaattisten ohjelmistopäivitysten ansiosta.

C40 Rechargen tuotanto käynnistyy tänä syksynä. Autoa valmistetaan XC40 Recharge -mallin rinnalla Volvon tehtaalla Belgian Gentissä.