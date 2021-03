Autohankintojen kuilu nuorten ja vanhempien välillä näyttäisi kasvaneen, kertoo uunituore ”Suomalaiset autokaupoilla” -tutkimus.

Kamux-ketjun tuoreen tutkimuksen mukaan autokauppaa on kannatellut koronan aikana erityisesti noin viisikymppisten ostajien ikäluokka.­

Viisikymppinen autoilija on hankkinut auton viimeksi kuluneen vuoden aikana huomattavasti useammin kuin sitä edellisen vuoden aikana, kertoo käytettyjen autojen kauppaan keskittyneen Kamux-ketjun tuore ”Suomalaiset autokaupoilla 2021” -tutkimus.

Yhtiön aiemmin keräämän vertailudatan mukaan vuosi sitten vain 13 prosenttia 45–54-vuotiaista vastaajista ilmoitti omistaneensa nykyisen autonsa alle vuoden verran.

Uusimmassa, helmikuussa 2021 valmistuneessa Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksessa ikäryhmän vastaava prosenttiosuus on kuitenkin kasvanut selvästi, eli kaikkiaan viidellä prosenttiyksiköllä yhteensä 18 prosenttiin.

Vain nuorimmassa, eli 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä (19 %) useampi on hankkinut auton viimeisen vuoden aikana.

– Koronavuosi on kiihdyttänyt viidenkympin tienoilla olevien vastaajien autonhankintaa. Loman ja vapaa-ajan viettäminen on keskittynyt kotimaahan. Liikkuminen mökille, harrastuksiin tai luonnonhelmaan sujuu kätevästi autolla. Meidän havaintojen mukaan haussa on oman elämän tarpeisiin sopiva järkevä autovalinta, kertoo Kamuxin maajohtaja Ilkka Virtanen tiedotteessa.

Viisikymppiset ovat tutkimuksen ainoa tarkasteltu ikäryhmä, jossa tuoreiden autohankintojen osuus kasvoi vuoden takaisesta. Osuus on sitä vastoin laskenut eritoten nuorimpien aikuisten, eli 18–24-vuotiaiden keskuudessa: vuosi sitten joka kolmas heistä ilmoitti hankkineensa autonsa korkeintaan vuotta aiemmin, nyt näin vastasi vain joka viides.

Suomalaiset autokaupoilla 2021 -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–3.2.2021. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1005 vastaajaa, ja painotettuna se on valtakunnallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.