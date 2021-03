Hyundai Bayon on erityisesti Euroopan markkinoille suunniteltu crossover-malli.

Bayon on ensimmäinen Hyundain SUV-malli, joka on varustettu niin sanotulla Rev Matching -toiminnolla. Sellainen löytyy tavallisesti vain Hyundain suorituskykyisimmistä autoista. Rev Matching -toiminto sovittaa moottorin kierrosluvun sopivaksi pienemmälle vaihteelle vaihdettaessa, mikä tekee vaihteiden vaihtamisesta sujuvampaa ja urheilullisempaa. Toiminto on saatavilla kaikkiin ajotiloihin Bayonin yksilitraisen T-GDI-moottorin kanssa, kun käytössä on 7DCT-automaattivaihteisto.

Malliston kärkenä on yksilitrainen T-GDI-moottori 48 voltin kevythybridijärjestelmällä ja 7-vaihteisella automaattisella kaksoiskytkinvaihteistolla. Moottori tarjoaa 120 hevosvoimaa tehoa.

Bayon on saatavilla 15 tuuman teräsvanteilla ja 16- ja 17-tuumaisilla kevytmetallivanteilla.­

Satahevosvoimainen versio yhden litran T-GDI-moottorista on yhdistetty joko 6-vaihteiseen käsivaihteistoon tai 7-vaihteiseen automaattiseen kaksoiskytkinvaihteistoon.

Yksilitrainen T-GDI-moottori sekä 48 voltin kevythybridijärjestelmällä että ilman sitä tarjoaa kolme ajotilaa: Eco, Normal ja Sport. Ajotilat optimoivat moottorin ja ohjauksen vastetta ajo-olosuhteiden mukaan.

Lisäksi on saatavilla 1,2-litrainen 84-hevosvoimainen MPI-moottori viisivaihteisella käsivaihteistolla.

Automaailmassa B-segmenttiin lukeutuva Bayon on 4,180 metriä. Auton akseliväli on 2,580 metriä. Tavaratila on 411-litrainen.

Takavalot ja sivuvilkut on toteutettu led-tekniikalla.­

Hyundai Bayon -mallit saapuvat Suomeen kesällä 2021. Malliston hintoja ei vielä ole vahvistettu.