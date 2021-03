Näin korona muutti autokauppaa – osa löi oston heti jäihin, osa pani rahat reilusti haisemaan

Kaikkiaan korona on tähän mennessä vaikuttanut joka seitsemännen kotitalouden autonhankintaan, kertoo If Vakuutuksen teettämä uunituore kysely.

Koronapandemia on vaikuttanut selvästi suomalaisten autonhankintaintoon sekä positiivisesti että negatiivisesti.

Useimmin pandemia on saanut lykkäämään auton ostoa tai luopumaan autosta (9 prosenttia), mutta osalla se on johtanut myös auton ostamiseen tai sen harkitsemiseen (5 %).

Tiedot käyvät ilmi Ifin tuoreesta kyselytutkimuksesta, johon vastasi kaikkiaan 1 503 suomalaista helmikuussa 2021.

Ylivoimaisesti useimmin auton ostoa ovat lykänneet pikkulapsiperheet, joista joka seitsemäs kertoo siirtäneensä auton ostoa.

Toisaalta alle kouluikäisten lasten vanhempien joukossa on kuitenkin myös suhteessa eniten auton hankintaa nimenomaan koronan vuoksi harkitsevia.

Yleisesti ottaen auton hankintaa harkitsevat nyt erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvat ja alle 30-vuotiaat. Sen sijaan auton oston lykkäämisessä tai autosta luopumisesta ei ole merkittäviä alueellisia eroja.

Autokaupoille vetäviä syitä ovat puolestaan etenkin julkisen liikenteen välttely ja kotimaan matkustelun mahdollistaminen.

” Osaa autoilijoista varmasti hämmentää tällä hetkellä käytävä keskustelu eri käyttövoimien eduista ja haitoista.

Pandemian vuoksi auton ostaneista noin kolmasosalla ei ollut taloudessa ennestään autoa.

– Tutkimus vahvistaa sen, mitä kuluneen vuoden aikana on spekuloitu: Pandemia on selvästi lisännyt kiinnostusta ja tarvetta yksityisautoiluun etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa aiemmin on voinut pärjätä ilman autoa kattavan julkisen liikenteen vuoksi. Käytännössä korona on kuitenkin useammin siirtänyt auton hankintaa ja hiljentänyt autokauppaa varmasti ennen kaikkea taloudellisen epävarmuuden vuoksi, toteaa Ifin tiedotteessa yhtiön ajoneuvovakuutusten johtaja Eero Färkkilä.

Eniten ostoaikeita on miehillä, paljon autoa ajavilla ja alueellisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä Helsingissä ja Uudellamaalla. Puolet auton ostoa suunnittelevista harkitsee ostavansa auton käytettynä, viidennes uutena ja loput ei ole vielä päättänyt.

– Viime vuonna autokauppa siirtyi Suomessa vahvasti käytettyjen autojen kauppaan, ja sama trendi saattaa jatkua myös tänä vuonna. Tätä puoltaa esimerkiksi koronapandemian tuoman taloudellisen epävarmuuden jatkuminen. Lisäksi osaa autoilijoista varmasti hämmentää tällä hetkellä käytävä keskustelu eri käyttövoimien eduista ja haitoista, mikä voi vaikeuttaa auton valintaa ja lisätä varovaisuutta investoida uuteen autoon juuri nyt, Färkkilä arvioi.

Kyselytutkimuksen perusteella uudet autot kiinnostavat eniten viisikymppisiä ja käytetyt kolmekymppisiä. Helsingissä ja Uudellamaalla uuden oston autoa suunnitellaan useimmin, Pohjois- ja Itä-Suomessa korostuu eniten käytetyn auton hankinta.

Kyselytutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta YouGov Finland. Tutkimukseen vastasi 1503 suomalaista 1.– 6.2.2021 välisenä aikana. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä vastaavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.