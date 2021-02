Tässä on Peugeot’n upouusi leijonalogo – otetaan käyttöön Suomessa ensimmäisenä Raisiossa

Ensimmäinen Peugeot-logo nähtiin vuonna 1850 ja sittemmin logoja on julkaistu yhteensä kymmenen. Nyt vuorossa on järjestyksessä yhdestoista versio.

Ranskalaisen Peugeot’n symbolina on perinteisesti ollut leijona. Näin on myös jatkossa, joskin nyt leijona karjahtelee itsenäisen seisonnan sijasta vaakunan sisällä ja näkyvissä on vain pää.

Peugeot-yhtiön mukaan vaakunan tarkoituksena on viestiä ”arvokkuutta, itseluottamusta, pitkäikäisyyttä sekä merkille tärkeitä sukujuuria”.

Vaakunamuoto onkin ennestään tuttu 1950- ja 60-luvuilta, jonka jälkeen reunus muuttui ensin neliöksi, hävisi sen jälkeen kokonaan ja muuttui 1990-luvun lopussa seisovan leijonan taustaksi.

Suomessa Peugeot’n logo näkyy maahantuoja Auto-Bon Oy:n pr-päällikkö Katja Ruuskasen mukaan konkreettisimmin ensimmäisenä Raisiossa, jonne avataan pian Autoverkkokauppa-brändin yhteydessä toimiva upouusi Peugeot -merkkimyymälä uusine merkkilogopylväineen.

Sitä ennen vaakunoitunut leijona esiintyy kuitenkin verkossa ja aikanaan myös uusien Peugeot-autojen keulalla.