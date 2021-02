Mercedes-Benzin C-sarja siirtyi komeasti digiaikaan – merkittävin harppaus ohjaamossa

Tähtimerkin ykköstykki siirtyy digi- ja sähköaikaan. Jatkossa C-sarjan autoissa nähdään vain sähköistettyjä nelisylinterisiä voimanlähteitä eli kevyt- ja lataushybrideitä 9-vaihteisen automaatin kera.

Uudessa C-sarjassa Mercedes-Benz tuo monet upean S-sarjan varusteet ja ominaisuudet useamman ulottuville. Pelkästään uutuuden ulkonäössä on paljon samaa suurimman isoveljen kanssa. Mittasuhteet ovat melkein yhtäläiset, mutta ikään kuin kutistetun C-sarjan muotoja on hiottu urheilullisempaan suuntaan.

Mallisarjan tuotepäällikkö Dirk Fetzer sanoo Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa, että ikoniksi kasvaneen C-sarjan luominen uudelleen on aina haaste. Fetzer kuvailee uuden C-sarjan edustavan modernia ylellisyyttä.

Uusi C-sarja on kooltaan lähes ennallaan, mutta tyyli on muuttunut samanlaiseksi kuin nykyisessä S-sarjassa. Mercedes-Benzin tähti on aina etusäleikössä, josta näkee auton varustetason.­

Kori on pidentynyt viitisen senttiä ja leventynyt yhden senttimetrin verran. Akseliväliä on venytetty kaksi ja puoli senttiä. Siten se sivuaa isomman E-sarjan mittaa. Kasvusta on iloa etenkin takamatkustajille. Farmarissa tavaratila on kasvanut 30 litraa.

Merkittävin asiakkaille näkyvä harppaus on tapahtunut ohjaamossa, jossa on siirrytty digitaaliseen aikakauteen. Monipuolisesti muunneltava digitaalimittaristo ja kojelaudan pystysuora kosketusnäyttö ovat kuin lainaa viime syksynä esitellystä S-sarjasta.

Yhteistä on myös elektroniikan arkkitehtuuri, joka otetaan ajan mittaan käyttöön myös muissa Mercedes-Benzin mallisarjoissa. Siihen liittyvät kaikki kuljettajaa avustavat järjestelmät, kuten vaikkapa lisävarusteena saatavat digitaalivalot. Myös toisen sukupolven MBUX-käyttöjärjestelmä on yhteinen.

Kaikissa aluksi myyntiin tulevissa C-sarjalaisissa on 48 voltin sähköjärjestelmällä toimiva ISG-käynnistysgeneraattori. Se kehittää 15 kilowattia ja 200 newtonmetriä, jotka avustavat kiihdytyksissä ja edistävät pitkiäkin rullauksia polttomoottorin ollessa sammutettuna. Pääasiana ovat tietenkin pienempi kulutus ja päästöt. Nyt ISG on ensimmäistä kertaa saatavissa myös edelleen kehitetyn turbodieselin kanssa.

Mercedes-Benzillä on suuret odotukset vähän myöhemmin esiteltäviin lataushybrideihin, joissa on 95 kilowatin tehoinen sähkömoottori. Ajoakun energiasisältö on nyt 25,4 kilowattituntia, minkä avulla toimintamatka sähköllä on noin sata kilometriä. Lataushybridi tulee sekä bensiini- että dieselmoottorilla.

Asiakkaat huomaavat valtavan parannuksen siinä, että lataushybridin tavaratila on jatkossa aiempaa suurempi ja tasainen. Lisäksi edessä on uusi akselisto. Takana raideväli on kasvanut melkein viisi senttiä, millä on varmasti suuri vaikutus ajo-ominaisuuksiin. Mielenkiintoinen uutuus on mahdollisuus tilata autoon nelipyöräohjaus, joka vähentää ohjauspyörän kierroksia ja pienentää kääntöympyrän 10,64 metriin.

Kaikkien bensiini- ja dieselmoottorien yhteydessä on sähkömoottori pienentämässä kulutusta. C-sarjassa on nyt aina automaattivaihteisto.­

Rakenteen muutoksilla on pyritty entistä suurempaan turvallisuuteen. Siihen liittyvät myös varusteet, kuten sivulta tulevissa törmäyksissä auttava keskiturvatyyny. Varusteita löytyy niin vakiona kuin lisähintaan runsaasti.

Takavalot ovat nyt hyvin vaakasuorat ja ne on jaettu kahteen osaan, joista toinen sijaitsee takaluukussa.­

C-sarjan uuden sukupolven kaikki moottorit ovat nelisylinterisiä. Alussa C-sarjaan esitellään kolme bensiinimoottoria (C 180, C 200 ja C 300) sekä kaksi turbodieseliä (C 220 d ja C 300 d).

Mallisarjaan ovat tulossa seuraavaksi lataushybridit, ja valikoima kasvaa myöhemmin urheilullisilla AMG-versioilla.

Uuden C-sarjan hinnasto julkaistaan keväällä.Toni Jalovaara