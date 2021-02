IS:n koeajossa Audi Q5 40 TDI – uusissa oled-takavaloissa aivan uudenlainen toiminto

Uudistuneen Audi Q5:n jännittävin uusi tekninen yksityiskohta löytyy takavaloista.

Raikastetun keulailmeen takana piilee tällä kertaa kevythybrididiesel. Myös lataushybridimalli on saatavilla, mutta se on Audilla aina bensiinimallia.­

Jos Audin Q3-katumaasturi on liian pieni ja seitsenpaikkainen Q7 liian kallis (tai iso), on välissä tarjolla tuttuun tapaan yhä myös Q5. Joka on hiljattain uudistunut kevyesti.

Käytännössä tuo keveys tarkoittaa tällä kertaa muun muassa sitä, että edessä visuaaliset uudistukset rajoittuvat lähinnä aiempaa matalampaan etusäleikköön, sivuilmanottoaukkojen suurentumiseen sekä uudistuneisiin ajovaloihin.

Mm. takavuosien Audi A6-malleista tuttu mitta ristoilme on Q5:n perus vaihtoehto. Lisähinnasta saatavilla on myös täysdigitaalinen versio.­

Keulamuotoilun uudistuminen on tuonut lisäksi auton kokonaispituuteen vajaat pari senttimetriä lisää, mutta muutoin mitat ovat ennallaan.

Sivulla pientä muotomuutosta entiseen on havaittavissa lisäksi helmoissa ja takana uutta ovat mielenkiintoista oled-teknologiaa edustavat valot joista tuonnempana lisää.

Keskipaikan voi luovuttaa vaikkapa suksille, mutta silti reunapaikat säilyvät istuinkäytössä. Hyvä!­

Sisällä suurimmat muutokset koskettavat tällä kertaa tietoviihdejärjestelmää, jonka aiempi pyöritettävä ja painettava monitoimipainike on hävinnyt keskikonsolista kokonaan.

Arjessa muutos tarkoittaa sitä, että auton kaikkia toimintoja ohjataan nyt rattinappuloista ja kymppituumaiselta kosketusnäytöltä.

Liukuvat ”puolierillisistuimet” ovat Q5:n takaosaston monikäyttöisyyttä lisäävä erikoisjuttu.­

Varsinaiset sisätilat ovat Q5:ssa ennallaan eli yhä reilunkokoiset, mutta eivät kuitenkaan isoveli Q7:n tapaan aivan ylenpalttiset. Mukavaa on, että vakiovarusteluun sisältyy monikäyttöisyyttä lisäävä liukuva takaistuin säädettävine erillisselkänojineen.

Uusi Q5 vetää normaalitilanteessa vain etupyörillään ja neliveto astuu tarpeen tullen mukaan automaattisesti. Valikoissa tarjolla on myös erityinen huonon tien offroad-moodi.­

Koeajettu Launch Edition -versio oli muutenkin varsin kattavasti herkuin ladattu, sillä vakiona pirtaan kuuluvat sen osalta muun muassa urheiluistuimet sähkösäätöisellä ristiseläntuella, peruutuskameratoiminto akustisella ja optisella pysäköintijärjestelmällä edessä ja takana, vakionopeudensäädin nopeusrajoittimella sekä sähkötoiminen takaluukku.

Takavalot alkavat Q5:ssa palaa superkirkkaudella, mikäli takanatulija ei jätä riittävästi etäisyyttä. Myös vilkut ovat Q5:ssa näyttävää animoitua mallia.­

Mallimerkinnän 40 TDI takaa puolestaan löytyy reippaasti reagoiva kaksilitrainen kevythybridi-diesel, joka pystyy taltioimaan starttimoottorinsa kautta myös jarrutusenergiaa. Kuljettajalle tekniikka näkyy eniten muutaman desin alentuneena kulutuksena sekä siinä, että taloudellinen rullaaminen moottori sammutettuna on nyt mahdollista jopa 22 km/h nopeuteen asti.

Tuttu kosketuslevy hallinta pyörylöineen on hävinnyt kes kikonsolista ja tilalle on ilmes tynyt vähän hassu avokotelo.­

Kaikkiaan uudistunut Audi Q5 on tasapainoinen paketti, jossa on mukana ihan kunnon ripaus konservativiisuuttakin.

Ja sen verran paljon, että teknisesti kiinnostavimmaksi erikoisuudeksi jäävätkin lopulta nuo jo mainitut uudet takavalot, joissa on siis ensimmäisenä Audi-mallina koskaan aivan uusi etäisyyden tunnistava toiminto.

Eli kun takana tuleva auto on alle kahden metrin päässä pysähtyneen Q5:n perästä, punavalot muuttuvat normaalia kirkkaammiksi. Ja kun etäisyyttä on taas tarpeeksi, valokuvio palautuu entiselleen. Ei mikään ihan tyhmä keksintö!