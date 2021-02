Škoda Fabia uudistui: Kulutusta suitsitaan nyt uusilla eväillä

Neljännen sukupolven Škoda Fabia tulee kolmisen vuotta sitten tapahtuneen edellisen muokkauksen jälkeen monin tavoin kehittyneempänä.

Škoda kertoo ennakkotietona, että kaikinpuolista mukavuutta on parannettu muun muassa edistyksellisemmillä tietoviihdejärjestelmällä, innovatiivisilla avustinjärjestelmillä, lisääntyneellä sisätilalla ja aiempaa laajemmalla moottorivalikoimalla sekä ajotalouteen liittyvillä ratkaisuilla.

Eli kyseessä on automaailman tavallinen tarina näinä päivinä: kaikkea lisää paitsi kulutusta vähemmän.

Edeltäjämalliin verrattuna ilmanvastuskerroin on parantunut cd-arvosta 0,32 lukemaan 0,28. Ajotaloutta kasvattavat myös etupuskurin alaosaan sijoitetut jäähdytysilmasäleiköt. Kun jäähdytysilmaa tarvitaan vähän, lamellit sulkeutuvat parantaen samalla auton aerodynamiikkaa. Säädettävien säleikköjen myötä säästöä syntyy valmistajan mukaan enimmillään 0,2 litraa sadalla kilometrillä, kun keskinopeus on 120 km/h. Ratkaisu on tuttu Octavia-mallista.

Kulutuksen alentamiseen liittyvät myös auton perässä tehdyt muutokset. Takana on aiempaa suurempi kattospoileri ja takayläkulmien ilmanohjaimet, jotka optimoivat ilman virtauksia auton perän alueella.­

Kun jäähdytystehon tarve kasvaa tai autolla pysähdytään hetkeksi, järjestelmä avaa lamellit, jolloin moottoritilaan pääsee virtaamaan maksimimäärä ilmaa.

Fabiaan on tarjolla neljä bensiinimoottorivaihtoehtoa (tehot 59‒110 kW / 80–150 hv). 110- ja 150-hevosvoimaisten moottoreiden yhteyteen saa seitsemänpykäläisen kaksoiskytkinvaihteiston.