IS tutustui ensimmäisenä Suomeen tuotuihin kiinalaisiin sähköautoihin – kiinnostus kasvaa, jo toinen jälleenmyyjä ilmoittautui

Kiinalaisen sähköautomerkin jälleenmyyntiverkosto kasvaa, sillä Rotator Oy alkaa kaupata Maxus-sähköpakettiautoja Suomessa.

SAIC Motor on Kiinan suurin autonvalmistaja. Maxus on yksi sen merkeistä, ja nyt merkin henkilö- ja pakettiautoja alkaa näkyä myös Suomen teillä.­

Ilta-Sanomat tutustui ensimmäisenä Suomessa maahamme juuri saapuneisiin Maxus-automalleihin.

Maxus on uusi Suomen markkinoille saapuva henkilöautomerkki. Tarjolle tulee vain sähköautoja.

IS pääsi aiemmin tällä viikolla kokeilemaan Maxus Euniq MPV -henkilötila-auton lisäksi pakettiautomalli Delivery 3:a.­

Jo aiemmin Delta Auto Oy on kertonut aloittavansa Maxus-mallien myynnin Helsingissä ja Tampereella sijaitsevissa myyntipisteissään. Nyt mukaan on liittynyt myös suomalainen perheyritys Rotator Oy. Yrityksen toimitusjohtaja Jari Valtanen uskoo, että täyssähköiset pakettiautot sopivat hyvin Rotatorin palvelukokonaisuuteen.

– Voimansiirron sähköistyminen on jatkunut jo pitkään työkoneissa ja liikkuvassa kalustossa. Työkoneet ovat toimintamme selkäranka nyt ja myös tulevaisuudessa, mutta hyötyajoneuvojen myynti antaa meille uusia kasvumahdollisuuksia.

Maxus-autojen maahantuoja on norjalainen RSA, jolla on haarakonttori Suomessa. Logistiikkaa ja toimitusvarmuutta helpottaa se, että maahantuojalla on Norjassa noin 1 500 auton ns. välivarasto, josta autot saapuvat parissa viikossa Suomeen. Autot ovat myös hyvin pitkälle valmiiksi varusteltuja, eli lisävarusteiksi jää hyötyajoneuvoissa käytännössä lähinnä kuormatilan vanerointi.

Lue huomenna IS:n ensitestiarvio!

Ensin oli Lexus, nyt on myös Maxus. Rimmaavien nimien lisäksi näillä kahdella Kauko-Idän automerkillä ei paljon muuta yhteistä sitten olekaan.

Sähköpakettiautojen lisäksi Suomen mallistossa on myös henkilöauto Maxus Euniq MPV. Ilta-Sanomien ensitestissä paljastui, että Euniq MPV -henkilötila-auto tarjoaa lopulta ihan kunnon vastineen rahalle. Seitsemänpaikkaisen uutuuden hinta jää alle 50 000 euroon, ja sähköauton varustelu on hyvin kattava aina nahkaverhoilusta, 12,3-tuumaisesta värikosketusnäytöstä, mukautuvasta tasanopeudensäätimestä, laajasta turvavarustelusta, led-ajovaloista ja 360 asteen kameranäytöstä alkaen.

Maxus Euniq MPV.­

Siinä missä Lexus on Toyotan huippumalli Japanista, on Maxus SAIC Motorsin perusmerkki Kiinasta. Lexus tarjoaa erottuvaa luksusta, Maxus arjen vastinetta rahalle. Puutteitakin Maxus Euniqista löytyi ensitestin aikana. Millaisia?

