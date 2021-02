Matkailu- ja ravintola-ala vastustaa ruuhkamaksuja – ”uusi vero, jolla kansalaisten käytössä olevia varoja siirretään julkiselle sektorille”

Ruuhkamaksun nimellä kulkeva alueellinen tiemaksu ei saa matkailualan työnantajilta kannatusta.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelu-alojen elinkeino- ja työmarkkinajärjestö MaRa ry ilmoittaa vastustavansa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattua lakia ruuhkamaksuista.

MaRa toteaa, että käytännössä ruuhkia esiintyy vain pääkaupunkiseudulla rajoittuen tiettyihin arkipäivien (ma-pe) aamun ja iltapäivän tunteihin, mutta ruuhkat ovat kansainvälisesti verrattuna vähäisiä eikä muina aikoina esiinny ruuhkia:

”Ruuhkamaksu on uusi vero, jolla kansalaisten käytössä olevia varoja siirretään julkiselle sektorille mikä vähentää yksityisen sektorin palvelujen käyttöä ja työllisyyttä,” yhdistys ilmoittaa liikenne- ja viestintäministeriölle lähettämässään lausunnossa.

Matkailu- ja ravintola-alan mukaan ruuhkamaksut siirtäisivät työpaikkoja ja työn tekemistä pois kaupunkien keskustoista.

”Lähityön vähentyminen keskusta-alueella johtaisi alueella tapahtuvan kuluttajakysynnän laskuun. Ruuhkamaksuista seuraisi myös se, että henkilöautolla tehdyt kauppa- ja asiointikäynnit siirtyisivät yhä enemmän kaupunkien keskustoissa sijaitsevista liikkeistä sellaisille alueille, joihin ajamista ruuhkamaksut eivät koskisi,” MaRa perustelee.

”Ruuhkamaksujen käyttöönotto lisäisi myös niiden työntekijöiden kustannuksia, joilla ei ole vaihtoehtoa oman auton käytölle. Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan yritysten työntekijät joutuvat vaihtelevien työaikojen takia käyttämään omaa autoa.”

Kaikkiaan MaRassa on 2 800 jäsentä, joilla on 7 700 toimipaikkaa. MaRa ry:n jäsenyritykset työllistävät noin 70 000 henkilöä. Liiton jäsenistä merkittävä osa on pk-yrityksiä.