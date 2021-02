Tarkista nämä kevätkohteet autossa – ”Katsastuksessa voi korjauskehotuksen sijaan olla luvassa hylkäys”

Matalalta paistava kirkas kevätaurinko tuo autoiluun omat ongelmansa.

Liikenneturva kannustaa nyt autoilijoita huolehtimaan lasipintojen kunnosta ja puhtaudesta, sillä matalalta paistava aurinko voi häikäistä kuljettajaa vaarallisesti – ja varsinkin silloin, jos tuulilasissa on likaa, naarmuja, kiveniskemiä sekä halkeamia.

– Tuulilasi sekä muut ikkunat kannattaa putsata säännöllisesti ulkopuolelta, mutta myös sisäpuolelta. Ikkunoiden sisäpintaan on talven jäljiltä pinttynyt rasva- ja likakerros, joka taittaa valoa ja korostaa häikäistymistä. Putsausoperaation jälkeen kotimaan kauniit maisematkin näkyvät kirkkaammin, kertoo koulutusohjaaja Erkka Savolainen Liikenneturvan lähettämässä mediatiedotteessa.

Lasipintojen putsaamisen lisäksi kannattaa tarkistaa myös pyyhkijänsulkien kunto. Jos sulat jättävät raitoja tuulilasiin, kannattaa ne vaihtaa uusiin.

– Sitten kun lämpötila menee plussan puolelle, alkaa rapa taas roiskua jatkuvasti. Siksi pitää huolehtia siitäkin, että tuulilasinpesunestettä on riittävästi. Jos neste loppuu kesken ajon, on paikallaan pysähtyä hankkimaan sitä lisää. Näkyvyys voi huonontua todella nopeasti kevätkeleissä, jos tuulilasia ei pääse tasaisin väliajoin pesemään, Savolainen huomauttaa.

Tuulilasin kunnon ja puhtauden lisäksi häikäistymistä voi ehkäistä käyttämällä laadukkaita aurinkolaseja tai auton omaa aurinkolippaa.

– Jos häikäistyminen kuitenkin yllättää, on tärkein asia alentaa nopeus tilanteen vaatimalle tasolle. Silloin kuskille jää enemmän aikaa tehdä havaintoja sekä pelivaraa yllättäviä tilanteita varten. Nopeuden alentaminen neljänneksellä lyhentää jarrutusmatkan lähes puoleen, muistuttaa Savolainen.

Tuulilasin kunnon osalta oleellista on myös korjauttaa kiveniskemät heti, etteivät äkkiseltään pieneltä näyttävät jäljet ehdi kasvaa isommiksi ongelmiksi.

– Esimerkiksi katsastuksessa voi korjauskehotuksen sijaan olla luvassa hylkäys, jos kiveniskemästä syntynyt halkeama on näkökentässä eli tuulilasin pyyhkimien alueella. Jopa auton ajokieltoon määrääminen on mahdollinen, jos vaurion todetaan vaarantavan liikenneturvallisuutta. Näkyvyydestä on siis pidettävä huolta, Savolainen korostaa.