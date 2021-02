IS mukana ensiesittelyssä: Tällainen on Mercedes-Benzin kokonaan uusi C-sarja

Mersun upouusi C-sarjalainen on monella tapaa kuin kutistettu loistoauto Mercedes-Benz S.

Ajajan paikalla näkymä on hiukan kuin uudessa S-sarjassa, mutta tunnelma on tiiviimpi – oikeastaan intiimimpi.­

Uutta Mercedes-Benzin C-sarjaa katsellessa huomaa oitis, ettei muutos ole ulkonäöllisesti erityisen dramaattinen, vaikka yhtä sun toista uutta onkin loppujen lopuksi tarjolla varsin runsain mitoin.

Merkin ykköstykkiä on siis hiottu kaikilta osin hillitysti ja ulkonäköön on otettu paljon piirteitä viime syksynä esitellystä S-sarjasta.

Linjoissa on paljon tuttua ja kori on kasvanut vain hieman.­

Hurjaa kehitystä ei ole myöskään korin mitoissa, sillä ne ovat lähes ennallaan. Joka suuntaan korkeutta lukuun ottamatta on silti pientä kasvua, minkä huomaa etenkin takapenkillä. Sinne on saatu lisää tilaa ja myös farmarin tavaratila on kasvanut.

Ohjaamossa voisi hetken kuvitella olevansa malliston huipulla, elleivät vähän pienemmät tilat ja urheilullisuus kertoisi totuutta.

Joka tapauksessa näkymättömissä oleva elektroniikan arkkitehtuuri on sama kuin S-sarjassa. Ajajalle se näkyy suurina digitaalinäyttöinä, minkä ohella tuulilasinäyttöön saa lisätyn todellisuuden.

Toisen sukupolven MBUX eli Mercedes-Benzin tieto- ja viihdejärjestelmä on entistä monipuolisempi, sillä sen avulla voi jatkossa hallita myös vaikkapa autonkäyttäjän kodinkoneita!

Nopeasti katsoen uutta C-sarjan autoa voi erehtyä luulemaan suuremmaksi S-sarjalaiseksi. Ja sehän on hyvin todennäköisesti ollut muotoilijoiden tarkoituskin.­

Mercedes-Benz kuvailee uutta C-sarjaa mukavuusalueena, mihin kuuluu modernisti sen personointi mieleiseksi. Ohjaamo on ylellisempi kuin koskaan aiemmin muun muassa monipuolisen tunnelmavalaistuksen myötä. Mittariston ja näyttöjen sävyn voi sovittaa ohjaamon muuhun värimaailmaan.

Perusrakenne on lähtökohdaltaan ennallaan, mutta kaikkea on kehitetty. Muutoksiin ovat olleet aiheina kiristyneet turvallisuusmääräykset, uudet moottorit sekä lataushybridin energiasisällöltään aiempaa suurempi ajoakku. Tietenkin Mercedes-Benz on halunnut tehdä C-sarjasta paremman ajaa ja siihen saa nyt myös nelipyöräohjauksen.

Mercedes-Benz esitteli ensimmäisenä neliovisen sedanin ja farmarin. Tehokkaammat AMG-versiot ovat tulossa tuttuun tapaan, mutta avomallin ja coupén tulevaisuus on vielä epävarma.­

Moottorit ovat joko kevyt- tai lataushybrideitä. Kaikille C-sarjan versioille on yhteistä 9-vaihteinen automaatti ja kevythybrideissä on aina vaihteistoon integroitu starttilaturi, joka kehittää 15 kilowattia ja kahdensadan newtonmetrin vääntömomentin.

Iskutilavuus on bensiinimoottoreissa 1,5 tai 2,0 litraa ja turbodiesel on aina kaksilitrainen. Moottorien tehot vaihtelevat 125 ja 195 kilowatin välillä.

Vähän myöhemmin saadaan myyntiin lataushybridit, joista kerrottiin toistaiseksi aika vähän. Tärkeää on ajoakun suuri (25,4 kWh) energiasisältö, jonka avulla toimintamatka sähköllä on noin sata kilometriä.

Konepellin alla bensiini- tai dieselmoottorin apuna on C-Mersussakin jatkossa aina sähkömoottori. Aluksi tulevat myyntiin kevythybridit ja myöhemmin saapuvat myös lataushybridit.­

Ensin saadaan markkinoille bensiinimoottorin ja 95 kilowatin tehoisen sähkömoottorin yhdistelmä ja myöhemmin tulee versio, missä tuo sähkömoottori on yhdistetty turbodieseliin.

Lisää Mercedes-Benzin ensi kesänä Suomeen saapuvasta uudesta C-sarjasta voit lukea perjantain Ilta-Sanomista.