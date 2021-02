BMW i4 laventaa merkin sähköautotarjontaa, eikä siinä kaikki.

BMW:n tavoitteena on tuoda markkinoille kuusi uutta eri täyssähköautomallia seuraavien lähivuosien aikana, ja vuoteen 2025 mennessä saksalaismerkki luvannut lisätä mallistoonsa peräti täyden tusinan täyssähköautoja.

Toistaiseksi uusista julkaisemattomista malleista pisimmällä on i4, joka on esitelty tähän mennessä vain konseptiversiona. Ilta-Sanomat tutustui i4-konseptiin lähietäisyydeltä. Sen on kerrottu vastaavan noin 85-prosenttisesti saapuvaa tuotantoversiota, eli monet sen piirteet siirretään lähes sellaisinaan valmiiseen autoon. Esimerkiksi auton korin valmistamiseen tarvittavista tuotantolaitteista noin 90 prosenttia on jo olemassa ja niitä voidaan hyödyntää i4:n valmistuksessa.

BMW i4 valmistetaan Saksan Münchenissä. BMW on kertonut investoineensa 200 miljoonaa euroa tehtaaseen i4:n valmistamisen mahdollistamiseksi.­

Ulkoisesti i4 on ns. Gran Coupé, eli kookas neliovinen auto. Sisätilojen kerrotaan olevan huomattavasti väljemmät kuin ulkomitat antavat ymmärtää, mikä johtuu uuden ajan sähköautoille tyypillisestä paremmasta tilantarjonnasta.

BMW:n tuttu keulan munuaismaski on sähköautoille tyypilliseen tapaan umpinainen, ja kokonaisuutena i4:n on vihjailtu viestivän BMW:n uudesta brändi-identiteetistä uutta logoa myöden.

Uusi keulamerkki on osittain ”läpinäkyvä”. Auton perää koristaa sinisin yksityiskohdin viimeistelty diffuusori.­

BMW tuo i4:ssä käyttöön uuden viidennen sukupolven eDrive-teknologiansa. Auton sähkömoottori tuottaa enimmillään 390 kilowattia eli 530 hevosvoimaa, joilla se on tasaväkinen kilpailija BMW:n nykyiselle V8-polttomoottorille. Auton akun energiatiheyttä on paranneltu aiemmista akkusukupolvista.

i4:n akku painaa noin 550 kiloa. Sen energiakapasiteetti on noin 80 kWh, jonka turvin auton kantama yhdellä latauksella on WLTP-syklin mukaisesti parhaimmillaan noin 600 kilometriä, kylmissä oloissa ja nopeassa ajossa karkeasti arvioiden noin 400 kilometriä.

i4:n arvioidaan saapuvan markkinoille niin taka- kuin nelivetoisenakin. Nelivetoisen version arvioidaan saavuttavan 200 km/h huippunopeuden ja kiihtyvyys 0 – 100 km/h sujuu tasan neljässä sekunnissa. Auto on noin 4,8 metriä pitkä, 1,9 metriä leveä ja alle 1,4 metriä korkea. Suhteellinen mataluus ja lähes kolmemetrinen akseliväli saavat i4:n näyttämään korityypille sopivan urheilulliselta. Uutuuden on arvioitu lanseerattavan kuluvan vuoden loppupuolella.