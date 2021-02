Moottori-lehti testasi edullisimpia kesärenkaita: Polttoaineen kulutus nousi rajusti

Säästäminen auton renkaan hankintahinnassa ei välttämättä kannata, sillä kulutus saattaa nousta korkeaksi ja samalla myös liikenneturvallisuus heikentyy.

Tähän tulokseen tuli Autoliiton julkaisema Moottori, kun se testasi markkinoiden edullisimpien kesärenkaiden ominaisuuksia.

Moottorin testitulokset julkaistaan keskiviikkona ilmestyvässä numerossa. Testissä oli mukana kuusi rengasta.

– Hinta on monelle autoilijalle tärkeä kriteeri myös renkaiden hankinnassa, mutta toisessa vaakakupissa on liikenneturvallisuus. Niinpä juuri edullisimpien kesärenkaiden testaaminen ja vertaaminen kalliimpiin renkaisiin on kevään kynnyksellä erittäin aiheellista, perustelee Moottorin päätoimittaja Eila Parviainen.

Moottori-lehden testirenkaat oli kokoa 205/55 R16: Haida HD667Insa Turbo Eco Evolution Plus (uusiorengas), Kleber Dynaxer HP4Nokian Hakka Green 3, Tigar High Performance ja Ässä HP (uusiorengas).­

Testin suurimmat erot tulivat esiin vierintävastusmittauksessa. Kokeessa havaittu yli 15 prosentin kulutusero tarkoittaa sitä, että jos kokeen parhaalla renkaalla (Nokian) auto kuluttaa 6 l/100 km, huonoimmalla (Insa Turbo) kulutus nousee lukemaan 6,9 l/100 km.

– Tällainen renkaan aiheuttama kulutusero on huima. Kun olemme aiemmissa testeissämme verranneet keskenään samaa hintaluokkaa edustavia renkaita, erot vierintävastuskokeessa ovat olleet vain muutaman prosentin luokkaa, Test Finlandin testijohtaja Pasi Piironen kommentoi.

Erot venähtivät tavallista suuremmiksi myös pitomittauksissa. Jo kuivalla kestopäällysteellä heikoimmat renkaat jäivät kalliimmasta verrokkirenkaasta selvästi niin jarrutus- kuin ääritilannekokeissakin, ja märällä asvaltilla etenkin pinnoitettujen renkaiden suoritustaso romahti.